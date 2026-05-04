Arsenal vs. Atlético de Madrid: a qué hora y dónde ver por TV y online la vuelta de las semifinales de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se jugarán el pase a la final de la UEFA Champions League en un duelo decisivo tras el empate 1-1 en el partido de ida, disputado en el Wanda Metropolitano. Los goles de Julián Álvarez y Viktor Gyökeres dejaron la serie completamente abierta.

Ahora, todo se definirá en el Emirates Stadium, donde ambos equipos buscarán imponer su estilo para quedarse con el primer boleto a la gran final que se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

ver también Inteligencia Artificial predice cuál será la final de Champions League 2026: PSG o Bayern Munich vs. Atlético de Madrid o Arsenal

¿A qué hora y cuándo ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League?

Arsenal y Atlético de Madrid juegan este martes 05 de mayo a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Emirates Stadium por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League?

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

¿Cómo llega Arsenal?

Arsenal llega al partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en un gran momento de forma. Viene de imponerse con autoridad 3-0 sobre Fulham, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

Publicidad

Publicidad

Además, se mantienen en la pelea de la Premier League con el Manchester City en una disputa que estará hasta el final. Ahora, todos los focos estarán en la Champions definiendo ante su gente contra Atlético de Madrid.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid llega al duelo de vuelta con sensaciones más irregulares. Viene de conseguir una victoria 2-0 ante Valencia, un resultado que le da impulso, pero que no borra del todo las dudas recientes en su rendimiento.

Publicidad

En LaLiga 2025-26 se ubica en la cuarta posición con 63 puntos en 34 partidos, mostrando cierta inconsistencia en sus últimos encuentros. Por eso todos las flechas apuntarán a la Champions, que es lo único que le queda en esta campaña.

Publicidad

Arsenal vs. Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos

Los antecedentes entre Arsenal y Atlético de Madrid reflejan partidos muy disputados, marcados por detalles y momentos clave. Por eso, de cara a la vuelta de semifinales, el historial reciente le agrega aún más interés y expectativa a la serie.

Publicidad

• 29/04/2026 Atlético 1-1 Arsenal – Champions League

• 21/10/2025 – Arsenal 4-0 Atlético – Champions League

• 26/07/2018 – Atlético 1-1 Arsenal – Int. Champions Cup

• 03/05/2018 – Atlético 1-0 Arsenal – Europa League (Semi)

• 26/04/2018 – Arsenal 1-1 Atlético – Europa League (Semi)