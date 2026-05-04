Tras el anunciado descenso de Guadalupe F.C. a la Liga de Ascenso, el futuro de Marvin Angulo se convirtió en una verdadera incógnita. Con 39 años a sus espaldas y en condición de agente libre, muchos daban por sentado que el histórico mediocampista decidiría ponerle punto final a su extensa carrera profesional.

Sin embargo, Angulo ha vuelto a dejar en claro que le queda gasolina en el tanque y está listo para afrontar un nuevo desafío en la máxima categoría del fútbol costarricense.

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Bombazo en el mercado de fichajes

Este lunes, Kevin Jiménez adelantó que el multicampeón con el Deportivo Saprissa está muy cerca de estampar su firma con un nuevo club dentro de la Liga Promérica.

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“Marvin Angulo está cerca de ser nuevo jugador de Pérez Zeledón”, informó en exclusiva el periodista a través de sus redes sociales, desatando la sorpresa entre los aficionados que ya lo veían colgando los botines.

Angulo rumbo a su sexto equipo en Costa Rica

De concretarse las negociaciones en los próximos días, Angulo empacará sus maletas rumbo al sur del país para vestir la camiseta de los “Guerreros del Sur”, que se convertiría en su sexto equipo dentro de la Liga Promérica.

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Además de su histórico paso por Saprissa, donde celebró nada menos que 11 títulos, el “Francotirador” también tiene pasado en Club Sport Herediano, Uruguay de Coronado, Municipal Liberia y el conjunto guadalupano.

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El fútbol tico está cerca de asegurarse el seguir disfrutando, al menos por una temporada más, de la pegada y el talento de uno de los mediocampistas más ganadores del Siglo XXI.

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En síntesis

A pesar de tener 39 años y venir de sufrir el descenso con Guadalupe F.C., Marvin Angulo decidió seguir jugando profesionalmente en la Primera División.

El periodista Kevin Jiménez confirmó en exclusiva que el histórico volante morado está muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo del Municipal Pérez Zeledón.

Este fichaje le dará un último baile en la Liga Promérica enfrentando a rivales directos como Saprissa.