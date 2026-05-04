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Temor en Saprissa: Liberia analiza pedir la suspensión de Jorkaeff Azofeifa y otra figura antes de la revancha

Además de pedir la sanción de Jorkaeff Azofeifa por su gesto en el gol, Liberia busca que otro futbolista de Saprissa sea suspendido.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Saprissa ante dos nuevas bajas.
© Teletica.Saprissa ante dos nuevas bajas.

La semifinal del Clausura 2026 entre Deportivo Saprissa y Municipal Liberia sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez fuera de lo estrictamente futbolístico. Lo que parecía una celebración más terminó encendiendo una polémica que podría tener consecuencias disciplinarias en la previa de la revancha.

El foco está puesto en el gesto de Jorkaeff Azofeifa, quien quedó en el centro de la escena tras la viralización de un video durante el partido del domingo. En las imágenes, captadas por la transmisión oficial, se observa al lateral morado realizando un gesto hacia la gradería en medio del festejo de un gol, lo que fue interpretado por muchos como una conducta inapropiada.

El episodio no tardó en generar repercusión. En redes sociales, el video circuló con rapidez y abrió el debate sobre si corresponde o no una sanción disciplinaria. Más allá de la interpretación, el hecho escaló rápidamente al punto de involucrar a la dirigencia del equipo rival.

Liberia pediría la suspensión de Azofeifa y otro jugador de Saprissa

Según informó el periodista Kevin Jiménez, en Liberia están analizando dar un paso más. La posibilidad que manejan es solicitar una revisión disciplinaria no solo contra Azofeifa, sino también contra Ariel Rodríguez, quien también habría participado en la acción durante la celebración.

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Sin embargo, hay un detalle clave que podría cambiar el rumbo del caso. El incidente no aparece consignado dentro del informe arbitral, lo que históricamente ha sido un factor determinante en este tipo de situaciones. La ausencia de ese registro podría debilitar cualquier intento de sanción formal.

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Aun así, el video existe y ese elemento podría ser suficiente para que las autoridades disciplinarias consideren abrir un análisis adicional. En el fútbol costarricense, este tipo de precedentes no son nuevos, y cada caso suele evaluarse en función de múltiples factores.

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En Saprissa, el tema se sigue de cerca, especialmente por el momento en el que surge. Con la serie todavía abierta y la revancha en el horizonte, cualquier posible sanción podría alterar la planificación deportiva de un equipo que ya viene lidiando con bajas sensibles.

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Por el lado de Liberia, la postura es clara: explorar todas las vías posibles para hacer valer su posición en una serie que se juega también en los detalles. La estrategia no sorprende, pero sí suma presión a un contexto ya cargado.

Datos Claves

  • Jorkaeff Azofeifa realizó un gesto a la gradería en la semifinal del Clausura 2026.
  • Kevin Jiménez informó que Liberia analiza pedir sanciones para Azofeifa y Ariel Rodríguez.
  • El informe arbitral no registró el incidente del domingo durante la celebración del gol.
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