Cuatro días después de la renuncia de Óscar “Machillo” Ramírez a su cargo como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, el club rojinegro mantiene un hermetismo casi absoluto respecto al proceso de selección de su sucesor.

La urgencia por encontrar a la persona ideal para reemplazar al DT más ganador de la historia de la Liga ha desatado una danza de nombres, entre los que suenan pesos pesados como José Saturnino Cardozo, Jeaustin Campos y Jorge Luis Pinto. Sin embargo, desde las oficinas del Morera Soto no han confirmado ni desmentido su interés por ninguno de ellos.

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Eric Gassmann adelanta la elección de Alajuelense

Este lunes, el periodista Eric Gassmann apareció con un bombazo para la afición manuda: el nuevo técnico de Alajuelense ya estaría prácticamente definido y se trataría de un compatriota del gerente deportivo Carlos Vela.

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“El técnico de la liga será mexicano. Carlos Vela hace el trabajo para traer al nuevo técnico manudo lo antes posible“, informó el comunicador de Repretel a través de sus redes sociales acerca del reemplazo del Macho Ramírez.

La versión toma fuerza

La información revelada por Gassmann coincide con los reportes de otras voces de la prensa deportiva nacional. Hace unos días, su colega Yashín Quesada ya había adelantado una línea similar, asegurando que los jerarcas rojinegros tenían entre sus candidatos finales a un técnico mexicano, aunque por el momento su identidad exacta no ha salido a la luz pública.

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Por su parte, Kevin Jiménez, especialista en el mercado de fichajes, sentenció en su programa Seguimos el rumbo que podría llegar a tomar la directiva: “Puede traer un extranjero, que para mí es lo que va a pasar”.

Carlos Vela apuesta por un entrenador de su México natal (LDA).

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Habrá que esperar a que esta información se oficialice con la firma del contrato, pero todo apunta a que un entrenador azteca será el próximo que se siente en el caliente banquillo del Morera Soto, con la difícil misión de enderezar el barco rojinegro luego de un Torneo Clausura 2026 calamitoso.

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Mientras tanto, ¿qué dijo Jorge Luis Pinto sobre si está listo para dirigir a Alajuelense’

Este martes se conoció la palabra oficial de Jorge Luis Pinto, uno de los nombres que sonaba como candidato a asumir las riendas futbolísticas de la Liga.

El DT colombiano con pasado en el club fue consultado por el periodista José Pablo Alfaro, quien le preguntó directamente si su edad podría ser un factor en contra para aceptar el cargo y si estaría disponible para hacerlo.

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Y la respuesta del técnico de 73 años fue contundente:

“Voy a pedir que Trump, Putin y Lula renuncien, y eso que ellos están mayores. Hoy, gracias a Dios, estoy súper bien en todo, mejor que nunca. Mi experiencia, mi salud y mis vivencias son y están mejor. Independientemente de esta idea“. Jorge Luis Pinto.

En síntesis

A cuatro días de la renuncia de Óscar Ramírez, la Liga no ha confirmado ni descartado a candidatos como Cardozo, Campos o Pinto.

El periodista Eric Gassmann adelantó que el gerente deportivo Carlos Vela está trabajando para cerrar la contratación de un técnico de nacionalidad mexicana.

Figuras como Yashín Quesada y Kevin Jiménez también adelantaron que el próximo estratega manudo podría ser extranjero.