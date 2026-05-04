“Deberá negociar”: Alajuelense ya tiene a su primer refuerzo en la mira y es un viejo conocido de la casa

En Liga Deportiva Alajuelense ya empezó la reconstrucción tras un Clausura 2026 que dejó más dudas que certezas. Sin competencia oficial y con la salida de Óscar Ramírez todavía reciente, la dirigencia se mueve para definir el plantel que afrontará el próximo torneo. En ese proceso, el mercado no solo mira hacia afuera: también apunta hacia adentro.

¿Cuál es el primer refuerzo que quiere Alajuelense?

Uno de los primeros nombres que aparece sobre la mesa es el de Farbod Samadián, lateral que pertenece a la Liga pero que viene de jugar a préstamo en Puntarenas FC. Su rendimiento en el Clausura llamó la atención, no solo por su regularidad, sino también por su capacidad ofensiva.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien dejó en claro el interés del club rojinegro en recuperarlo de inmediato. “Alajuelense quiere el regreso de Farbod Samadian para el próximo torneo. Deberá negociar con Puntarenas FC para finiquitar el préstamo que era hasta diciembre”, señaló.

El detalle no es menor. Aunque el jugador pertenece a la Liga, su cesión está vigente, por lo que el club deberá sentarse a negociar si quiere adelantar su regreso.Un movimiento que, en el contexto actual, aparece como una de las primeras decisiones concretas del nuevo proceso.

Farbod Samadián es del interés de Alajuelense. (Foto: Kevin Jiménez)

Las declaraciones de Samadían que generan dudas en Alajuelense

Sin embargo, hay un elemento que complejiza el panorama. El propio Samadián, tras marcarle a la Liga en el torneo, dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas y parece haber marcado que no se muere por volver a Alajuelense.

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“Me tocó marcar el gol contra el equipo dueño de mi ficha, no celebro, pero no hay mucha diferencia entre cualquier otro equipo”, expresó, en una frase que generó ruido en el entorno manudo.

Pero fue más allá. “Te soy sincero no es como que lo estoy tratando de hacer bien para volver. Quiero llegar a mi máximo potencial y solo tengo que pensar en lo que hago en mi club, que es Puntarenas”, agregó, dejando en claro que su enfoque no está puesto en regresar a la Liga.

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Ese contraste abre un escenario particular. Por un lado, Alajuelense lo quiere de vuelta como parte de su reestructuración. Por el otro, el futbolista no parece tener como prioridad regresar en este momento, al menos desde lo que ha manifestado públicamente.

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En este tipo de casos, la negociación no es solo entre clubes, sino también con el propio jugador. Convencerlo de que vuelva a ser parte del proyecto será tan importante como acordar con Puntarenas la finalización del préstamo.

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