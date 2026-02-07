Saprissa lo aplaude: Javon East logra dar el salto en medio del escándalo y así lo recibió su nuevo equipo en Europa

Javon East no solo tuvo una salida polémica del Deportivo Saprissa, donde sus diferencias con el ex DT José Giacone terminaron en el finiquito de su contrato antes de tiempo.

Ahora, el delantero jamaiquino acaba de desvincularse del Hapoel Haifa en circunstancias todavía más escandalosas, aunque eso no le impidió concretar un nuevo paso en su carrera en Europa.

Desde su llegada al equipo israelí en enero de 2025, Javon demostró que le sobraba categoría. Tomó la dorsal número 10 del conjunto rojinegro y no tardó en convertirse en su goleador.

Escándalo y nuevo club en Israel

Aunque su ligamen se extendía hasta junio de 2026, a inicios de este año el atacante aceptó una oferta del Hapoel Be’er Sheva, un club de mayor peso dentro de la primera división hebrea, y cuando el acuerdo se hizo público los aficionados del Hapoel Haifa estallaron contra quien hasta ese momento era su principal referente.

Aunque el artillero caribeño compartió un mensaje en redes sociales en el que se mostró arrepentido y ofreció disculpas a la hinchada, volvió a encender la polémica días más tarde al eliminar todas sus publicaciones como jugador del equipo. Finalmente, este sábado 7 de febrero la historia llegó a su desenlace.

“¡Bienvenido! Luego de lograr desvincularse del Hapoel Haifa, el delantero Javon East se une al equipo inmediatamente y participará del entrenamiento de mañana. Buena suerte”, fue el mensaje con el que el Hapoel Be’er Sheva oficializó su contratación, en una publicación que cuenta con el “me gusta” de Luis Paradela, viejo socio ofensivo de East en Saprissa y actual futbolista morado.

El nuevo club de Javon East

El Hapoel Be’er Sheva fue fundado en 1949 y representa a la ciudad homónima de Be’er Sheva, en el sur de Israel. Disputa sus partidos en el Turner Stadium, un estadio moderno con capacidad cercana a los 16.000 espectadores, y en los últimos años se consolidó como uno de los clubes fuertes del fútbol israelí, con presencia habitual en competiciones internacionales.