Pumas va al escritorio: Keylor Navas y Carrasquilla en medio del escándalo que puede eliminar al América

El apasionante empate 3-3 que protagonizaron Club América y Pumas en el remodelado Estadio Azteca por la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX no terminó con el pitazo final.

La directiva del equipo capitaneado por Keylor Navas decidió presentar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria por una presunta alineación indebida que, de comprobarse, podría costarle a las Águilas la eliminación del torneo.

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Cambio fantasma y polémica en el Azteca

El caos se desató al minuto 63. El técnico local, André Jardine, tenía preparada una triple sustitución que incluía la salida del zaguero Miguel Vázquez. Según el reclamo de los universitarios, el jugador ya había abandonado por completo el terreno de juego cuando se produjo un imprevisto.

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El central Sebastián Cáceres sufrió una conmoción cerebral tras un fuerte choque en el área. Fue ahí cuando el auxiliar técnico de Jardine tomó a Vázquez y lo empujó de vuelta a la cancha, revirtiendo el cambio sobre la marcha con la autorización del cuerpo arbitral para poder sacar al lesionado Cáceres.

Pumas va a fondo y reclama un 3-0

Según el reglamento, si un jugador reingresa a la cancha después de haber sido sustituido, se considera alineación indebida. Si el cuadro que tiene entre sus figguras a Keylor y al panameño Adalberto Carrasquilla gana la apelación, el América perdería el partido 3-0 y quedaría con un pie y medio afuera de la Liguilla. La directiva felina buscará presionar apoyándose en las imágenes de la transmisión oficial que muestran a Vázquez cruzando la línea de cal.

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No obstante, el panorama para que prospere la protesta es complejo. El gran salvavidas del América es la cédula oficial del árbitro Luis Enrique Santander. En el documento nunca se registró la salida de Vázquez; únicamente se anotó la modificación de Cáceres mediante el protocolo de conmoción.

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Salvo un giro drástico en la investigación, el escándalo se perfila para terminar en una multa económica al cuerpo arbitral por desorden administrativo, dejando que el boleto a semifinales se defina dentro de la cancha.

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En síntesis

Pumas reclama alineación indebida porque Miguel Vázquez volvió a entrar al campo tras haber salido de cambio, algo que el reglamento prohíbe y castiga con la pérdida del juego.

Si los universitarios ganan la apelación, el América perdería el partido 3-0.

La cédula del árbitro no reportó la salida de Vázquez, lo que sumado a la emergencia médica por conmoción, hace que el América tenga altas probabilidades de ganar el pleito en el escritorio.