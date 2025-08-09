Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y dónde ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Saprissa y Cartaginés jugarán por la tercera jornada de la Liga Promérica 2025 de Costa Rica. Mientras los primeros buscarán mantener su estatus de punteros, los segundos intentarán acercarse a los primeros puestos y estirar su buen hilo.

La S ocupa el primer lugar de la tabla. Ganó en su visita a Pérez Zeledón por 1-0 y cuando le tocó recibir a San Carlos fue por 2-0. El Decano está quinto, porque perdió ante Liberia por 1-0, pero logró una victoria ante San José, también 1-0.

En medio de estos encuentros, ambos equipos se cruzaron por la fecha uno de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Ganó el Monstruo Morado por 2-0. Ahora les tocará enfrentarse por el campeonato de Primera División. Todo dicho.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Cartaginés por la actual Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa visitará a Cartaginés el domingo 10 de agosto por la tercera fecha de la Liga Promérica de Costa Rica. Será en el Estadio José Rafael Meza Ivankovich, el popularmente conocido Fello. El partido se disputará desde las 11.00 horas de Centroamérica, o sea, a las 12.00 de Panamá y las 13.00 ET de Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO partido de Saprissa vs. Cartaginés por Liga Promérica 2025?

El partido entre Saprissa y Cartaginés correspondiente a la tercera fecha de esta Liga Promérica de Costa Rica podrá verse a través de FUTV y Teletica.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa ocupa el primer lugar de la tabla en Liga Promérica de Costa Rica. Ganó en su visita a Pérez Zeledón por 1-0 y al tocó recibir a San Carlos fue por 2-0. En Copa Centroamericana, pelea el primer puesto del Grupo C con Motagua, tras los triunfos ante Cartaginés por 2-0 y contra Verdes por 2-1.

¿Cómo llega Cartaginés?

El Decano está quinto en la tabla de esta Liga Promérica de Costa Rica, porque perdió 1-0 ante Liberia, pero logró una victoria ante San José, también 1-0. En la Copa Centroamericana, solo tuvo un cruce en el que perdió con Saprissa por 2-0.

Saprissa vs. Cartaginés: historial completo entre ambos equipos de Costa Rica

Saprissa y Cartaginés se enfrentaron en 73 oportunidades. 33 vitorias para La S, con 119 goles a favor. 19 victorias para El Decano, con 79 goles a favor. Otros 20 empates para completar el historial.