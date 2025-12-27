Vladimir Quesada apuesta por él: uno de los más cuestionados en Saprissa seguirá en el club en 2026

El Deportivo Saprissa trabaja en la planilla para volver a gritar campeón en 2026. El próximo objetivo será el Torneo Clausura, que iniciará a mediados de enero. El Monstruo buscará romper la sequía de tres campeonatos seguidos sin poder festejar.

El conjunto morado fue campeón por última vez en mayo de 2024, cuando se apoderó del Clausura de ese año. Mínimo pasarán dos años desde esta fecha, ya que el del 2026 culminará en el mismo mes. Además, en Saprissa no quieren permitir otro título de Alajuelense.

Pensando en el mercado de fichajes y el futuro de los jugadores, el cuadro morado confirmó que seguirá contando con los servicios de Jefferson Brenes. El mediocampista estaba en duda, ya que se habló de una posibilidad de marcharse a Liberia.

Desde Saprissa confirman la continuidad de Jefferson Brenes

“Saprissa y Liberia negocian intercambio de jugadores. Saprissa quiere a Cristian Reyes defensa. Y Liberia buscará a Jefferson Brenes. Están negociando entre la directiva para poder llegar a un acuerdo“, reveló el periodista Kevin Jiménez.

Sin embargo, este rumor no fue cierto según las declaraciones que dio Erick Lonnis este viernes en conferencia de prensa: “Ustedes saben que en la parte de comunicación hemos sido muy transparentes. Hemos venido y dicho todo, y me preocupa la importancia que otros medios serios le están dando a noticias que no tienen fundamento ni criterio y que no salen de la institución. El tema de Jefferson Brenes que iba para Liberia, nada de eso ha sido cierto”.

Con esta confirmación, Vladimir Quesada tendrá a Jefferson Brenes para el 2026. Cabe aclarar que tiene contrato con el club tibaseño hasta junio de 2028, luego de haber arribado en 2023 desde el Club Sport Herediano.

