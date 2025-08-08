Mientras Jafet Soto no logra asegurar la renovación de Marcel Hernández, a Wanchope le preguntaron si lo recibiría en Saprissa y esto respondió

Uno de los temas más comentados en el Club Sport Herediano pasa por las negociaciones entre la directiva que preside Jafet Soto y Marcel Hernández para llegar a un acuerdo que asegure la continuidad del delantero cubano en Heredia por al menos seis meses más, después del vencimiento de su contrato a finales de 2025.

El goleador del Team, figura indiscutible en este arranque turbulento de temporada, dejó intranquilos a los florenses con su último comentario sobre la posibilidad de renovar: “Por el momento no hay nada. Hubo un acercamiento, pero no llegó a lo que yo quería. Por lo demás, es pensar en el día a día. Para mí es eso: disfrutar el día a día”.

ver también Se formó en Saprissa, entrenó con Keylor Navas y ahora tiene que bajar 20 kilos para salvar su futuro: “Voy a luchar”

Mientras tanto, Jafet Soto se pronunció este viernes sobre el caso: “En el tema de Marcel, ahí estamos. Hemos aprendido a tener paciencia. Marcel está entrenando bien, trabajando bien. Él tiene contrato con nosotros hasta diciembre y mientras tenga contrato con nosotros lo vamos a considerar”, dijo el DT interino de los florenses en la antesala del clásico provincial ante Liga Deportiva Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

¿Marcel Hernández a Saprissa? Wanchope responde

Lo cierto es que la situación contractual de Marcel Hernández está lejos de resolverse y comienza a despertar especulaciones en el fútbol costarricense. Justamente, Deportivo Saprissa se encuentra en la búsqueda urgente de un delantero, y un nombre que ha surgido como sugerencia para el próximo torneo es el del propio Hernández.

A Paulo Wanchope, actual técnico morado y ex entrenador de Marcel en Cartaginés, le consultaron este viernes si le gustaría reencontrarse con el goleador caribeño.

Publicidad

Wanchope fue consultado por el futuro de Marcel Hernández (Saprissa).

Publicidad

Sin embargo, el estratega prefirió no entrar en polémicas ni alimentar rumores: “No me puedo referir a un jugador que está en otro club y que tiene contrato. No me puedo referir porque no sabemos qué va a pasar”, señaló de forma tajante.

Publicidad

El cruce entre Marcel Hernández y Wanchope

Paulo y Marcel coincidieron en dos etapas distintas en Cartaginés. En la última, protagonizaron un episodio que dio de qué hablar cuando el atacante encaró al técnico en pleno partido ante Sporting FC, después de anotar un gol.

Marcel Hernández protagonizó un cruce con Wanchope en Cartago (La Nación).

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Quién es y cómo juega Marcos Escoe, el ex Herediano que llega a Saprissa para reemplazar a Newton Williams?

En ese momento, el propio Marcel Hernández admitió que su accionar no fue el correcto: “Hubo una equivocación de mi parte. Lo que me duele es que no estaba enojado, sino que hice el gesto sin estar molesto. Es lo que más me duele, porque no fue que salí del partido o estaba enojado, sino que se dieron temas anteriores durante el juego y ahí surgió la equivocación. Ahora me queda aprender de esto”.