Ganó 14 títulos con Saprissa, lo echaron por culpa de Alajuelense y ahora tiene nuevo equipo en Costa Rica

Mientras el Deportivo Saprissa se prepara para jugar este domingo contra Cartaginés por la tercera fecha del Apertura 2025 de la Liga Promérica, una gloria del club acaba de ser anunciado en un nuevo equipo de Costa Rica.

Se trata de un multicampeón de la institución morada. De alguien que ganó 14 títulos con la camiseta de la S entre su etapa como jugador y como técnico. Y quien también marcó una época con la Selección.

Sí, estamos hablando de Walter Centeno.

El nuevo equipo de Paté Centeno en Costa Rica

Este viernes, tras jugar al misterio con diferentes publicaciones en las redes sociales, finalmente se supo que Paté Centeno dirigirá nada menos que al Municipal Desamparados ACF que actúa en Linafa, la tercera categoría de Costa Rica.

Así es: después de su último paso por Santos, Centeno regresará a los banquillos en Costa Rica pero lejos de los flashes. Muy lejos. Y si bien aún no fue confirmado de manera oficial, el propio club dejó este posteo en sus redes sociales.

La publicación no tardó en viralizarse. (Facebook)

De hecho, según la información que trascendió, Paté Centeno debutaría este mismo domingo en el duelo contra Asociación Deportiva Club Sport Huracán en la primera fecha del Apertura de Linafa.

¿Por qué Paté Centeno no está en Saprissa? Lo que todos se preguntan. (Instagram)

Pate Centeno, la gloria de Saprissa que se fue tras perder con Alajuelense y años después dirigirá en la tercera división

Como jugador, Paté Centeno ganó 11 títulos con Saprissa mientras que como DT morado consiguió otros dos.

Su última vez en el Monstruo fue en 2021 cuando fue echado después de haber perdido un clásico ante Alajuelense por 3-1.

Paté Centeno se aleja de los flashes para dirigir a la tercera división de Costa Rica.

Además, en su carrera como técnico, consiguió un campeonato del ascenso con Municipal Grecia y una Supercopa de Costa Rica con Herediano.

Su último club fue Santos, al que dirigió entre de diciembre de 2024 a junio de este año, mientras que antes había estado en el banquillo del Team bajo las órdenes de Jafet Soto.