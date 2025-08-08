Saprissa va por más: Wanchope anuncia el fichaje de otro delantero además de Marcos Escoe

Este viernes, cuando el Deportivo Saprissa confirmó la incorporación del delantero Marcos Escoe, procedente de los Pitbulls de Santa Bárbara y con contrato por dos años en Tibás, muchos creyeron que el juvenil de 21 años era el elegido por la Comisión Técnica para reemplazar a Newton Williams.

La decisión generó ruido: en redes sociales, varios hinchas cuestionaron a la directiva por apostar por un jugador que llega desde la tercera división costarricense antes que darle oportunidad a un joven de la cantera.

Wanchope lo confirma: Saprissa va por un nuevo fichaje

Sin embargo, en la previa del duelo del domingo ante el Club Sport Cartaginés, el entrenador Paulo Wanchope dejó claro que Escoe no es el apuntado para suplir directamente a Newton Williams.

El estratega confirmó que hay otro fichaje en camino para ocupar ese rol específico. “Fuí claro en que independientemente de si Marcos llegaba o no, íbamos a buscar otro delantero y estamos trabajando en eso. Él es un jugador joven, que visualizamos nos podría dar mucho más y por eso tomamos la decisión de traerlo”, afirmó en conferencia de prensa.

Además, Wanchope resaltó que Escoe es un atacante versátil: puede desempeñarse como centrodelantero, como mediapunta o por los extremos del campo.

El DT también reveló que llevaban varios meses siguiéndolo y que sus características encajan con lo que busca el equipo. “Es un trabajo en conjunto dentro de la institución: se conversa entre todos, traemos opciones, las valoramos y tomamos una decisión. Es una cadena que pasa por el cuerpo técnico, el Comité Deportivo, las visorías… y creemos que esta es la correcta”, agregó.

Wanchope espera un último refuerzo.

¿Quién será el último refuerzo de Wanchope?

Aunque Wanchope confirmó que existe otro delantero en carpeta para cubrir el vacío que deja Newton Williams, no reveló pistas sobre el nombre. La expectativa es que el ansiado refuerzo pueda incorporarse lo antes posible para afrontar lo que resta del Apertura 2025.

Mientras tanto, Marcos Escoe aguarda su debut con la camiseta morada. Formado en el Club Sport Herediano y con pasado en selecciones menores de Costa Rica, el joven atacante llega con la ilusión de aprovechar la confianza de Wanchope.