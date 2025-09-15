Mientras Marcos Escoe suma críticas en Saprissa, una figura del equipo le deja el mensaje menos pensado: “Tiene que aprender”

Deportivo Saprissa celebró su regreso al triunfo con un 3-1 frente a Guadalupe, donde Orlando Sinclair fue la gran figura al marcar un doblete que devolvió la confianza al equipo. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que la afición mostró su descontento con Marcos Escoe.

El jugador ingresó en la segunda mitad y dejó una imagen gris con errores de pase, falta de coordinación y jugadas comprometidas. Sobre este escenario, una figura del Saprissa le dejó el mensaje menos pensado para Marcos Escoe.

¿Cuál figura del Saprissa le dejó un mensaje a Marcos Escoe?

Se trata de Orlando Sinclair, figura del Saprissa con su doblete ante Guadalupe, salió en defensa de su compañero Marcos Escoe, quien fue cuestionado por la afición tras su discreto desempeño.

“Tiene que aprender de la institución en la que está. Todos lo hemos vivido en algún momento, que nos chiflan cuando no nos va bien, pero creo que será una experiencia para él que lo va a ayudar a crecer como jugador y como persona, ahora tiene que seguir trabajando y saber que le va a tocar una revancha y que la aproveche”, afirmó Orlando Sinclair

Orlando Sinclair con Deportivo Saprissa en zona mixta

Con estas palabras, Orlando Sinclair dejó en claro que más allá de las críticas, el verdadero desafío para Escoe será transformar esta experiencia en una oportunidad de crecimiento.

Algo que en su momento también había mencionado Vladimir Quesada sobre el presente de Marcos Escoe. Ahora, con trabajo y carácter podrá aportar al Saprissa y ganarse nuevamente la confianza de la afición.