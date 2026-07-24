“Me voy solito”: Erick Lonnis revela qué tiene que pasar en el Apertura 2026 para dejar Saprissa

La presión comienza a sentirse en Deportivo Saprissa antes del inicio del nuevo campeonato. El director de la Comisión Deportiva, Erick Lonnis, rompió el silencio durante una entrevista en el programa Teléfono Rojo, del periodista Josué Quesada, donde abordó distintos temas relacionados con la planificación del equipo. Sin embargo, la declaración que más impacto generó fue la relacionada con su propio futuro dentro de la institución morada.

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Durante la conversación, también salieron a relucir aspectos de la conformación del plantel. El comunicador señaló que Lonnis ha mostrado una preferencia por incorporar futbolistas panameños, especialmente provenientes del Sporting San Miguelito, además de mencionar que el dirigente no mantiene una buena relación con algunos representantes de jugadores. No obstante, el tema que terminó robándose todos los reflectores fue la continuidad del histórico exguardameta al frente de la dirección deportiva.

Lonnis se pone plazo para salir de Saprissa

Lejos de esquivar la presión que rodea al club, Erick Lonnis fue contundente al hablar sobre los objetivos de la temporada y dejó una frase que rápidamente comenzó a generar reacciones entre la afición morada. “Si en diciembre no quedamos campeones me voy solito”, afirmó el dirigente, dejando claro que considera el título nacional como la única meta aceptable para el equipo.

La declaración refleja el momento que vive Saprissa, una institución acostumbrada a pelear por campeonatos y que llega al Torneo Apertura con la obligación de recuperar el protagonismo. Tras los cuestionamientos recibidos por la conformación del plantel y los recientes resultados, Lonnis decidió asumir públicamente la responsabilidad del proyecto deportivo y condicionar su permanencia al éxito del equipo.

Con esas palabras, el histórico exfutbolista prácticamente dejó abierta la puerta a una eventual salida si el conjunto tibaseño vuelve a quedarse sin levantar el trofeo. La presión recaerá tanto sobre el cuerpo técnico como sobre la dirigencia, que saben que un nuevo fracaso podría provocar cambios importantes dentro de la estructura institucional.

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Ahora, todas las miradas estarán puestas en el desempeño de Deportivo Saprissa durante el semestre. Mientras la afición espera que el equipo vuelva a conquistar el campeonato, Erick Lonnis ya fijó su propia sentencia y convirtió la obtención del título en una cuestión que también definirá su futuro. Si los morados no celebran en diciembre, el propio dirigente aseguró que dará un paso al costado.