El gerente deportivo le respondió con todo al ex técnico, quien había criticado la política de contrataciones del club morado.

El ambiente en el Deportivo Saprissa está que arde y esta vez el fuego cruzado no se da en el terreno de juego, sino en los despachos y los micrófonos. Luego de las fuertes declaraciones de Paulo César Wanchope, quien cuestionó duramente la conformación del plantel para esta nueva temporada, Erick Lonnis, gerente deportivo, rompió el silencio para dar una respuesta tajante que destapa un pequeño escándalo en el club de Tibás.

Publicidad

ver también Saprissa HOY, 25 de julio: la salida de Fidel Escobar, Newton Williams, fin de ciclo para Erick Lonnis y nuevo fichaje

El origen de la polémica

Días atrás, Chope había encendido la mecha en ESPN, donde criticó el trabajo de Lonnis y del actual cuerpo técnico comandado por Hernán Medford. El ex goleador y ex técnico morado aseguró ver “confusión en la planificación y en la estructura del plantel”, cuestionando puntualmente la falta de un delantero centro tras la salida de Tomás Rodríguez y señalando que hubo renovaciones de contrato que, a su juicio, no debieron haberse dado.

Wanchope y Lonnis compartieron labores en Saprissa durante el año pasado, una etapa que parece no haber terminado de la mejor manera si nos guiamos por este reciente cruce de palabras.

ver también Emoción en Saprissa: Newton Williams revela qué fue lo primero que hizo en el camerino tras brillar ante Pérez Zeledón

El contraataque de Lonnis: revelación y códigos rotos

Fiel a su estilo frontal, el ex guardameta y actual directivo no dudó en salir al paso de las críticas y le devolvió el dardo a Wanchope, revelando detalles de la gestión del ex entrenador y dándole una verdadera lección de códigos futbolísticos.

Consultado sobre las palabras de Chope, Lonnis fue directo al hueso y destapó un detalle hasta ahora desconocido sobre el armado del equipo en el pasado: “Wanchope insistió en Marcos Escoe”, sentenció el directivo en el programa de streaming Teléfono Rojo, dejando entrever que las decisiones deportivas del ex técnico también tuvieron sus fallos o caprichos cuando le tocó estar en el banquillo.

Publicidad

Pero el gerente no se detuvo ahí y apuntó directamente contra la ética profesional de Wanchope por salir a ventilar críticas sobre su ex equipo: “Yo no estoy de acuerdo en lo que hace Chope, cuando uno sale de una institución, uno se guarda cosas”.

Con esta contundente frase, Lonnis deja claro que en la directiva de Saprissa no cayeron nada bien las declaraciones del ex delantero, considerando que está rompiendo una regla de oro del fútbol: lo que pasa en el club, se queda en el club.

Publicidad

Marcos Escoe llegó a Saprissa pese a no tener pergaminos. (Saprissa)

En síntesis

Paulo César Wanchope criticó en ESPN la planificación del plantel comandado por Hernán Medford.

criticó en ESPN la planificación del plantel comandado por Hernán Medford. Erick Lonnis , actual gerente, reveló que Wanchope insistió en Marcos Escoe durante su gestión.

, actual gerente, reveló que Wanchope insistió en Marcos Escoe durante su gestión. Tomás Rodríguez dejó Saprissa, generando críticas puntuales por la ausencia de un delantero centro.