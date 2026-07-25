El Monstruo debutó con una apabullante goleada a Pérez Zeledón pero el 5-1 no es la única noticia del día en el universo morado.

Empezó el Apertura 2026 para Deportivo Saprissa y no pudo haber sido de mejor manera: con una goleada por 5-1 ante Pérez Zeledón que no sólo incluyó un doblete del cubano Javier Paradela sino que marcó el regreso con gol del panameño Newton Williams.

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Sin embargo, la ausencia de Fidel Escobar, su salida del equipo, el fichaje de último momento y el fin de ciclo de Erick Lonnis que se apuntó él mismo marcan el pulso de las noticias del día en el Mundo Saprissa. Pasen y lean.

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El inminente fin del ciclo de Fidel Escobar en el Deportivo Saprissa

El futuro del defensor panameño Fidel Escobar en Saprissa parece estar decidido, luego de que la Concacaf confirmara oficialmente su exclusión de la lista de 25 jugadores inscritos para disputar la Copa Centroamericana 2026. Esta sorpresiva y tajante decisión del club dejó en evidencia que el zaguero no entra en los planes internacionales del cuerpo técnico liderado por Hernán Medford, limitando sus opciones a disputar únicamente el torneo local en caso de permanecer en la institución morada.

Ante su inminente salida, el próximo destino del jugador estaría muy cerca de concretarse en la Major League Soccer (MLS). Erick Lonnis, director de la Comisión Deportiva del Saprissa, confirmó en una entrevista que existen negociaciones avanzadas y dejó entrever que el futuro de Escobar apunta hacia un equipo de la Conferencia Este de Estados Unidos, una oferta que se habría posicionado por encima del interés previo que también había mostrado la Liga MX.

Fidel Escobar parce estar más afuera que adentro de Saprissa.

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El emotivo regreso de Newton Williams con Saprissa

El delantero panameño Newton Williams protagonizó uno de los momentos más conmovedores en el arranque del Torneo Apertura 2026, al regresar a las canchas casi un año después de haber sufrido una grave lesión. El atacante ingresó de cambio en el segundo tiempo del partido ante Pérez Zeledón y tardó pocos minutos en reencontrarse con el gol, sellando la goleada 5-1 a favor de Saprissa y desatando la ovación de los aficionados presentes en La Cueva.

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Notablemente emocionado y aún incrédulo por su anotación, Williams reveló a la prensa que apenas llegó al camerino la primera persona a la que llamó por teléfono fue a su mamá, debido al incondicional apoyo que recibió de su parte durante los largos meses de recuperación. Además, dedicó palabras de agradecimiento tanto para la afición morada como para Erick Lonnis, a quien reconoció como una de las personas que más luchó por hacer posible su retorno al equipo.

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Newton Williams emocionó a todos en Tibás.

La tajante condición de Erick Lonnis sobre su continuidad en Saprissa

En medio de la presión que envuelve a Saprissa previo al inicio del nuevo campeonato, el director de la Comisión Deportiva, Erick Lonnis, realizó unas declaraciones sorpresivas sobre su futuro en la institución. Durante una entrevista en el programa “Teléfono Rojo”, el histórico exguardameta asumió públicamente la responsabilidad del actual proyecto deportivo y dejó claro cuál es el único resultado aceptable para el equipo: ganar el título nacional.

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Lonnis fue contundente al establecerse un ultimátum personal, afirmando que si el equipo no logra coronarse campeón en diciembre, él mismo dará un paso al costado y dejará su cargo. Estas declaraciones incrementan la presión tanto sobre su gestión gerencial como sobre el cuerpo técnico de Saprissa, dejando en claro que la exigencia de la directiva y de la afición exige recuperar el protagonismo de manera inmediata tras los cuestionamientos recientes.

Lonnis habló de su futuro en Saprissa.

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Saprissa podría beneficiarse con tres puntos administrativos en el Apertura 2026

Saprissa podría llevarse una victoria sin necesidad de disputar su partido por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, esto debido a problemas extradeportivos del equipo AD San Carlos. Los “Toros del Norte” tienen su licencia suspendida por no regularizar deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que ya les costó perder su primer encuentro en la mesa con un marcador de 3-0 en favor de Escorpiones de Belén.

El calendario indica que Saprissa debe enfrentar a San Carlos en el Estadio Ricardo Saprissa el próximo domingo 2 de agosto. Sin embargo, si la dirigencia del equipo norteño no logra levantar la suspensión que dictamina el Comité de Licencias antes de esa fecha, la UNAFUT se vería obligada a aplicar de nuevo el reglamento de competición. Bajo ese escenario, Saprissa sumaría automáticamente tres puntos con una victoria de 3-0 por la vía administrativa.

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Saprissa podría sumar sin jugar.

Ariel González, la joven promesa que Saprissa fichó desde Herediano

Saprissa sorprendió en el mercado de fichajes con la incorporación del joven delantero de 20 años, Ariel González, un jugador que se formó íntegramente en la cantera de su rival, el Club Sport Herediano. El atacante fue considerado en su momento como el proyecto de delantero más prometedor del equipo florense y llegó a debutar con ellos en la Primera División, además de acumular experiencia en las selecciones menores de Costa Rica.

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Aunque el plan inicial de la gerencia deportiva liderada por Erick Lonnis es que González se integre al equipo del Alto Rendimiento (Sub-21) como una apuesta a futuro, el jugador ya empezó a justificar su llegada. En su debut oficial con la categoría juvenil del Saprissa, marcó un doblete en la victoria 2-1 frente a Pérez Zeledón, dejando abierta la posibilidad de que sus actuaciones le abran un espacio en el primer equipo dirigido por Hernán Medford si logra mantener ese nivel goleador.

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En síntesis