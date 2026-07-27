De La Sele Sub-20 a la Mayor: Bocha Batista confirma la decisión que acelera el recambio de Costa Rica

Bocha Batista trabaja con La Sele Sub-20 para identificar a los juveniles que estén preparados para dar el salto a la Mayor.

El principal objetivo de Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica es reencauzar el proceso de recambio generacional que se había puesto en marcha durante la etapa de Gustavo Alfaro y que perdió continuidad en el fallido ciclo de Miguel Herrera.

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Por ese motivo, el “Bocha” se encuentra en Puebla, México, junto con la delegación de la Selección Sub-20 que, bajo el mando de Randall Row, disputa el Campeonato Sub-20 de Concacaf. Allí, el técnico estudia de cerca a los seleccionados para detectar a quienes estén preparados para dar el salto a la Mayor

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Bocha Batista acompaña a La Sele Sub-20

El argentino ya estuvo presente en el debut, disputado el viernes 24 de julio, cuando Costa Rica derrotó 1-0 a Guatemala. También acompañará al grupo este lunes 27 de julio en el exigente compromiso frente a México, uno de los partidos más importantes de la primera fase.

Bocha Batista sigue de cerca a los juveniles de La Sele (FCRF).

Posteriormente, el miércoles 29 de julio viajará a Santo Domingo, República Dominicana, para observar a la Selección Preolímpica Masculina, dirigida por su hermano Nicolás Batista, durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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La intención de acelerar el recambio generacional

“Acá está la base de los que pueden ser futuros jugadores de Selección Mayor y, mientras los calendarios lo permitan, siempre me gusta venir, ver partidos, estar con el cuerpo técnico y trabajar en conjunto”, declaró el Bocha para el sitio web oficial de la Federación Costarricense de Fútbol. “Tener la posibilidad de ver algunos partidos, entrenamientos y compartir con ellos permite observar jugadores entre los que está el futuro de la Selección”, agregó desde México.

El ex DT de Venezuela dejó claro que los resultados de los torneos juveniles son importantes, aunque su prioridad es encontrar futbolistas que puedan consolidarse en el equipo absoluto.

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Costa Rica necesita acelerar su proceso de renovación en La Sele (Concacaf).

“Las expectativas en lo deportivo son llegar lo más lejos posible, pero personalmente en lo que más me fijo es en tratar de que de esta selección el día de mañana pueda haber una gran cantidad de jugadores en la Selección Mayor. De la Sub-23 también”, explicó.

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Batista también confirmó que mantiene una comunicación permanente con los responsables de las divisiones menores: “Con todos los entrenadores mantenemos charlas, coincidimos en los jugadores, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de empezar desde cero y sabemos a lo que apuntamos”.

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“Tratamos de hablar de la metodología, de adaptarnos y de observar. Eso, como entrenador de la Selección Mayor, me ayuda mucho y me gusta estar cerca de los entrenadores de las selecciones juveniles”, concluyó el DT de la Tricolor.