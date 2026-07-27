Se hizo viral en Costa Rica: el llamativo video de Warren Madrigal mientras sigue sin jugar en Nashville

Warren Madrigal continúa fuera de actividad en la MLS y sorprendió en redes sociales con una aparición junto al creador de contenido Julián Valverde.

Warren Madrigal quedó fuera de la convocatoria del Nashville SC para sus últimos tres compromisos por la Major League Soccer, y su ausencia no tardó en despertar la preocupación entre los aficionados costarricenses.

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La inquietud creció por el último antecedente del atacante de 22 años con la Selección de Costa Rica. Madrigal fue uno de los implicados en el escándalo de indisciplina que sacudió al equipo dirigido por Fernando Batista antes del Mundial 2026, episodio que terminó con la exclusión de Madrigal junto a Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

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Warren Madrigal no fue apartado por indisciplina

En Nashville, la ausencia del legionario responde a un problema físico. El reporte médico oficial publicado por el club el pasado 25 de julio incluyó a Warren entre los futbolistas descartados por una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Warren Madrigal se recupera de una lesión en la parte inferior del cuerpo (Getty Images).

Hasta el momento, la institución estadounidense no detalló la zona exacta de la molestia ni comunicó una fecha estimada para el regreso a las canchas del ex canterano del Deportivo Saprissa.

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El video viral de Warren Madrigal

Mientras en Estados Unidos monitorean su recuperación, Madrigal apareció en las redes sociales para protagonizar un video humorístico junto al creador de contenido Julián Valverde, en el que ambos se desplazan en una scooter realizando “trucos” de dudoso nivel de dificultad.

“Red Bull, piensa en nosotros”, expresa Valverde mirando a la cámara antes de realizar una serie de maniobras junto al delantero costarricense. En una de las escenas, Madrigal incluso aparece ejecutando un pequeño salto con el vehículo.

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En menos de 15 horas, la publicación superó los 10 mil “me gusta” en Instagram y acumuló más de 200 comentarios. Entre las respuestas apareció la cuenta oficial de Red Bull Costa Rica, que se sumó al tono humorístico del video con el mensaje: “Vemos mucho talento”.