Minor Álvarez se marcha a Guatemala para continuar su carrera en el Xelajú., equipo que buscaba un portero de experiencia.

El Deportivo Saprissa se prepara para una temporada en la que tendrá doble competencia. El Monstruo disputará el Apertura 2026 y también participará en la Copa Centroamericana. Sobre el armado de la planilla, anunció varias salidas y una sola llegada.

En las últimas horas, Erick Lonnis confirmó lo que se había rumoreado acerca de Minor Álvarez. El portero que regresó en enero de este año volverá a salir de Costa Rica, precisamente jugará en el Xelajú de Guatemala.

“Minor va para el Xelajú, es un equipo que jugará la Copa Centroamericana y ocupan un portero de peso, él nos pidió que le diéramos la oportunidad, es una buena opción para jugar y en la parte financiera“, aseguró el encargado del Comité Deportivo de los morados.

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Al mismo tiempo, Lonnis reveló que no dejará de pertenecer al cuadro tibaseño pese a su nuevo club: “El préstamo es por un año. Nosotros confiamos en Abraham Madriz (portero titular) e Isaac Alfaro, el departamento de porteros en Saprissa nos da garantía“.

Antonny Monreal sería el reemplazante de Minor Álvarez en Saprissa

Con esta salida, Saprissa estaría muy cerca de conseguir a su reemplazante. Según dio a conocer La Voz Saprissista, el nombre elegido sería el de Antonny Monreal, el mexicano que está trabajando en conseguir la nacionalidad costarricense.

“Viene Monreal, probablemente, ese sea el fichaje. Está a nada de ser tico, si lo logra, lo trae Saprissa“, informó el medio saprissista sobre el nuevo portero. El de Liberia sería el segundo fichaje después de la llegada de Andrey Soto semanas atrás.

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