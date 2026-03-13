Saprissa se expone a una pérdida de más de un millón de dólares y Hernán Medford ya decidió intervenir: “Ojalá pueda”

En Deportivo Saprissa comenzaron a hacer números y el escenario no pasa desapercibido en Tibás. El club morado podría exponerse a perder más de un millón de dólares si finalmente dos de sus futbolistas no logran meterse en la lista definitiva de la selección de Panamá para el Mundial 2026.

El tema ya genera atención dentro de la institución, al punto de que Hernán Medford no evitó referirse públicamente a la situación que involucra a Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

Según informaron en Tigo Sports, ambos jugadores están en plena pelea por un lugar en la convocatoria de Thomas Christiansen para la Copa del Mundo. La no presencia de futbolistas en el Mundial inquieta a Saprissa y no solo tendría impacto deportivo, sino también económico. La FIFA otorga compensaciones a los clubes por cada jugador que participe en el torneo, con cifras que suelen oscilar entre los 500 mil y los 600 mil dólares por futbolista que dispute al menos la fase de grupos.

¿Fidel Escobar y Tomás Rodríguez irán al Mundial?

En el caso de Fidel Escobar, el panorama parece más favorable. El defensor canalero compite por un puesto en la zaga con Eduardo Anderson, del Baltika Kaliningrad de Rusia, Edgardo Fariña, del Pari Nizhny Novgorod, y Jiovany Ramos, que milita en Puerto Cabello. Dentro del análisis que circula en Panamá, Escobar aparece bien posicionado en esa disputa, aunque hay un factor que puede resultar determinante: su estado físico. Se está recuperando y deben tenerlo entre algodones para evitar otra lesión.

La situación de Tomás Rodríguez es todavía más compleja. El delantero compite con nombres de peso dentro de la ofensiva panameña, como Azarias Londoño, de Universidad Católica de Ecuador, Cecilio Waterman, de Universidad de Concepción, y Kadir Barría, que pertenece al Botafogo. En su caso, el margen de error parece menor y su candidatura depende en gran parte de lo que logre mostrar partido a partido con la camiseta morada.

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El exfutbolista panameño Percival Piggot incluso se animó a ponerle números al escenario. Según su análisis, Fidel Escobar tendría cerca de un 95% de posibilidades de estar en el Mundial 2026, mientras que Tomás Rodríguez necesitará jugar todos los partidos posibles y destacarse para captar la atención del seleccionador.

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Hernán Medford también opinó de Escobar y Tomás Rodríguez

Hernán Medford también se refirió al tema y dejó en claro su postura: “Escobar va mejorando poco a poco y Tomás merece ir al Mundial, es un excelente delantero y está haciendo las cosas bien. Ojalá pueda tener esa oportunidad porque es un muy buen centro delantero”. En Saprissa, mientras tanto, saben que además del orgullo deportivo también está en juego una cifra que podría superar el millón de dólares.

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Datos Claves

Saprissa podría perder más de un millón de dólares si sus jugadores no asisten al Mundial.

podría perder más de si sus jugadores no asisten al Mundial. El defensa Fidel Escobar posee un 95% de probabilidades de integrar la convocatoria de Panamá.

posee un de probabilidades de integrar la convocatoria de Panamá. El delantero Tomás Rodríguez compite por un lugar contra figuras como Azarias Londoño y Cecilio Waterman.