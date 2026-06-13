¿Por qué Shaqiri no juega con Suiza en el Mundial 2026?

El crack, quien le anotó un hat-trick a Honduras en el 2014, no juega con Suiza en este Mundial 2026.

Suiza debuta ante Qatar en el Mundial 2026 con una ausencia que no pasa inadvertida para los hinchas que siguieron a la Nati durante la última década: Xherdan Shaqiri no forma parte del equipo de Murat Yakin.

El atacante fue una de las grandes figuras suizas de los últimos años, protagonista en Mundiales, Eurocopas y noches históricas para su selección. Sin embargo, esta vez no estará disponible para el estreno mundialista en el Grupo B.

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Por qué Xherdan Shaqiri no juega contra Qatar

Xherdan Shaqiri no juega en Suiza vs. Qatar porque no fue convocado para el Mundial 2026. Su ausencia no responde a una lesión de último momento ni a una suspensión, sino al cierre de su etapa con la selección suiza.

Shaqiri se retiró del seleccionado nacional después de la Eurocopa 2024, poniendo fin a un ciclo de 14 años con la Nati. Desde entonces, dejó de formar parte de las convocatorias de Murat Yakin, por lo que tampoco integra la lista para la Copa del Mundo 2026.

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La decisión marcó el final de una era para Suiza. Shaqiri fue durante mucho tiempo el futbolista capaz de aparecer en partidos grandes, cambiar el ritmo del ataque y marcar goles memorables en torneos internacionales.

Una ausencia fuerte para Suiza

Aunque Suiza llega al Mundial con una base competitiva y nombres importantes, la ausencia de Shaqiri tiene peso simbólico. Durante más de una década, el atacante fue uno de los rostros más reconocibles del equipo nacional.

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Su historia con la selección estuvo marcada por momentos decisivos. Jugó cuatro Mundiales —2010, 2014, 2018 y 2022— y también disputó varias Eurocopas. Además, se convirtió en uno de los jugadores suizos más influyentes de su generación.

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Para muchos hinchas, Shaqiri representaba ese perfil de futbolista diferente: zurdo, potente, creativo y con capacidad para resolver partidos cerrados con un remate desde afuera del área o una acción individual.

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Shaqiri jugó tres Mundiales y se quedó afuera de éste. (Getty Images)

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Los números de Shaqiri con la selección de Suiza

Shaqiri cerró su carrera internacional como uno de los grandes nombres en la historia reciente del fútbol suizo. Con la Nati disputó 125 partidos y marcó 32 goles, cifras que explican por qué su ausencia sigue generando ruido en cada gran torneo.

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Su recorrido también dejó una marca especial en los Mundiales. Fue parte de las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y anotó goles importantes en distintas competencias internacionales.

Uno de sus momentos más recordados llegó en el Mundial 2014, cuando firmó un triplete ante Honduras. También dejó goles icónicos en Eurocopas y se mantuvo durante años como una de las cartas ofensivas más peligrosas de Suiza.

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En Brasil 2014 le metió tres goles a Honduras. (Getty Images)

El recambio de Suiza para el Mundial 2026

La no convocatoria de Shaqiri también se entiende dentro del proceso de renovación de Suiza. Murat Yakin mantiene una columna vertebral con futbolistas de experiencia como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Breel Embolo, Denis Zakaria, Ricardo Rodríguez y Gregor Kobel, pero al mismo tiempo abrió espacio para nuevas alternativas.

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El equipo llega al Mundial 2026 con una estructura distinta a la de los ciclos anteriores. Ya no depende de Shaqiri como factor creativo principal y busca repartir responsabilidades entre varios nombres, tanto en el mediocampo como en ataque.

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En ese contexto, el partido ante Qatar funciona como el primer gran examen de una Suiza post-Shaqiri: un equipo que conserva líderes históricos, pero que ya empezó a construir una nueva identidad sin una de sus figuras más emblemáticas.

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En síntesis