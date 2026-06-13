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Qatar vs. Suiza EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto, hora y TV del partido por el Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del partido Qatar vs. Suiza, que cerrará la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

¿Quién es el árbitro de Qatar vs. Suiza?

El juez elegido por la FIFA para impartir justicia es el hondureño Said Martínez

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¡EL XI DE SUIZA PARA EL DEBUT!

Esta es la alineación del entrenador turco Murat Yakin.

¡ALINEACIÓN OFICIAL DE QATAR!

Estos son los once elegidos por el técnico español Julen Lopetegui para hacerle frente a Suiza.

Suiza llegó al Levi's Stadium

¿En qué puestos están del ranking FIFA?

Qatar está por detrás de Suiza en el ranking FIFA, ocupando los escaños 56 y 19, respectivamente.

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Mientras espera por el partido...

Puede probar nuestro simulador de la fase de grupos del Mundial. Es sencillo: solo tiene que seleccionar los tres mejores equipos de cada grupo y los mejores terceros para avanzar a los dieciseisavos.

Será el segundo partido de la historia entre ambos

La única y última vez que se vieron las caras fue el 14 de noviembre de 2018, en un amistoso disputado en Lugano, Suiza, donde los locales cayeron 1-0 ante Qatar gracias al gol de Akram Afif.

Afifa juega de extremo, tiene 29 años y es una de las grandes figuras de su selección, donde lleva ya 128 partidos jugados, 40 goles y 50 asistencias.

¿Cómo llega Suiza?

Los helvéticos, por su parte, golearon 4-1 a Jordania y empataron 1-1 con Australia. Dos rivales mundialistas. En su caso, clasificó a la Copa del Mundo liderando el Grupo A de la clasificatoria europea con 15 puntos, superando a Kosovo, Eslovenia y Suecia.

¿Cómo llega Qatar?

El elenco árabe jugó dos amistosos antes del Mundial en los cuales perdió 0-1 ante Islandia y empató 0-0 con El Salvador. Su boleto a la cita máxima lo sacó quedando lider del Grupo A de las eliminatorias de la AFC con 4 puntos, por encima de Emiratos Árabes Unidos y Omán.

¿A qué hora y en qué estadio se juega el partido?

El balón comenzará a rodar a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 de Panamá) en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Así es el Levi&#039;s Stadium.

Así es el Levi's Stadium.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Qatar vs. Suiza!

En FCA le traemos todos los detalles de la previa y cada una de las incidencias del último partido del Grupo B. Ayer, Canadá y Bosnia-Herzegovina empataron 1-1.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga el Qatar vs. Suiza EN VIVO y ONLINE.
© GettySiga el Qatar vs. Suiza EN VIVO y ONLINE.

Este sábado 13 de junio, la jornada en el Mundial 2026 arranca con el choque entre las selecciones de Qatar y Suiza. Ambas buscarán sacar provecho del empate 1-1 de uno de los anfitriones, Canadá, con Bosnia y Herzegovina para apoderarse del liderato del Grupo B.

Para los qataríes, dirigidos por el reconocido entrenador español Julen Lopetegui —ex Real Madrid y seleccionador de su país—, ya un empate sería histórico. Su debut en una Copa del Mundo se dio en 2022, en el certamen que organizaron, pero perdieron todos los partidos.

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Mientras que los suizos tienen una larga tradición en el certamen. Lo disputaron en doce ocasiones y lo más lejos que llegaron fue a cuartos de final. Por lo que, de la mano del estratega turco Murat Yakin y figuras de peso como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez o Rubén Vargas, son firmes candidatos a liderar la zona.

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