Qatar vs. Suiza EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto, hora y TV del partido por el Mundial 2026

En FCA le traemos todos los detalles de la previa y cada una de las incidencias del último partido del Grupo B . Ayer, Canadá y Bosnia-Herzegovina empataron 1-1.

El balón comenzará a rodar a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 de Panamá) en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

El elenco árabe jugó dos amistosos antes del Mundial en los cuales perdió 0-1 ante Islandia y empató 0-0 con El Salvador . Su boleto a la cita máxima lo sacó quedando lider del Grupo A de las eliminatorias de la AFC con 4 puntos, por encima de Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Los helvéticos, por su parte, golearon 4-1 a Jordania y empataron 1-1 con Australia . Dos rivales mundialistas. En su caso, clasificó a la Copa del Mundo liderando el Grupo A de la clasificatoria europea con 15 puntos, superando a Kosovo, Eslovenia y Suecia.

Afifa juega de extremo, tiene 29 años y es una de las grandes figuras de su selección, donde lleva ya 128 partidos jugados, 40 goles y 50 asistencias.

La única y última vez que se vieron las caras fue el 14 de noviembre de 2018 , en un amistoso disputado en Lugano, Suiza, donde los locales cayeron 1-0 ante Qatar gracias al gol de Akram Afif.

Puede probar nuestro simulador de la fase de grupos del Mundial . Es sencillo: solo tiene que seleccionar los tres mejores equipos de cada grupo y los mejores terceros para avanzar a los dieciseisavos.

Qatar está por detrás de Suiza en el ranking FIFA , ocupando los escaños 56 y 19, respectivamente.

Estos son los once elegidos por el técnico español Julen Lopetegui para hacerle frente a Suiza.

El juez elegido por la FIFA para impartir justicia es el hondureño Said Martínez .

Siga por acá el minuto a minuto del partido Qatar vs. Suiza, que cerrará la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Este sábado 13 de junio, la jornada en el Mundial 2026 arranca con el choque entre las selecciones de Qatar y Suiza. Ambas buscarán sacar provecho del empate 1-1 de uno de los anfitriones, Canadá, con Bosnia y Herzegovina para apoderarse del liderato del Grupo B.

Para los qataríes, dirigidos por el reconocido entrenador español Julen Lopetegui —ex Real Madrid y seleccionador de su país—, ya un empate sería histórico. Su debut en una Copa del Mundo se dio en 2022, en el certamen que organizaron, pero perdieron todos los partidos.

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Mientras que los suizos tienen una larga tradición en el certamen. Lo disputaron en doce ocasiones y lo más lejos que llegaron fue a cuartos de final. Por lo que, de la mano del estratega turco Murat Yakin y figuras de peso como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez o Rubén Vargas, son firmes candidatos a liderar la zona.