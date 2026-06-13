Qatar vs. Suiza EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto, hora y TV del partido por el Mundial 2026

Este sábado 13 de junio, la jornada en el Mundial 2026 arranca con el choque entre las selecciones de Qatar y Suiza. Ambas buscarán sacar provecho del empate 1-1 de uno de los anfitriones, Canadá, con Bosnia y Herzegovina para apoderarse del liderato del Grupo B.
Para los qataríes, dirigidos por el reconocido entrenador español Julen Lopetegui —ex Real Madrid y seleccionador de su país—, ya un empate sería histórico. Su debut en una Copa del Mundo se dio en 2022, en el certamen que organizaron, pero perdieron todos los partidos.
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Mientras que los suizos tienen una larga tradición en el certamen. Lo disputaron en doce ocasiones y lo más lejos que llegaron fue a cuartos de final. Por lo que, de la mano del estratega turco Murat Yakin y figuras de peso como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez o Rubén Vargas, son firmes candidatos a liderar la zona.