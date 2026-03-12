El Deportivo Saprissa se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con el campeonato nacional. La victoria en el último encuentro contra el líder Herediano lo dejó a un punto y este fin de semana podría subirse a lo más alto del Clausura 2026 por primera vez.

Pese a este gran momento deportivo, Saprissa informó este jueves que Hernán Medford no tendrá a uno de sus jugadores titulares para lo que resta de la actual temporada 2025-2026 por una dura lesión.

Saprissa pierde a Sebastián Acuña y no lo tendrá hasta la próxima temporada

Se trata de Sebastián Acuña, quien fue operado de una lesión en su rodilla izquierda. Así lo comunicó el Monstruo: “El Deportivo Saprissa informa que fue sometido a una cirugía donde se le realizó una artroscopia de su rodilla izquierda“.

Y detalló sobre el tiempo de recuperación: “A Acuña se le realizó una reparación del menisco interno y una reparación de ligamento colateral medial. La operación fue todo un éxito. El jugador iniciará su rehabilitación de forma inmediata y su tiempo de recuperación será de aproximadamente tres meses“.

Teniendo en cuenta este tiempo que tardará en recuperarse, Acuña se pierde la recta final del campeonato nacional y el Torneo de Copa. Volverá a estar disponible para el Apertura 2026, torneo que iniciaría en el mes de agosto.

Acuña se lesionó en el partido contra Guadalupe en una jugada en la que tuvo una muy mala fortuna. En un tiro de esquina del equipo guadalupano, Gerald Taylor fue empujado por un rival y terminó golpeando contra la rodilla del mediocampista de su propio compañero.

