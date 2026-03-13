Ruptura de ligamento cruzado: Saprissa sufre la baja de uno de sus últimos fichajes

El Deportivo Saprissa recibió una noticia que nadie quería escuchar con uno de sus últimos fichajes. El futbolista llegó hace apenas dos semanas y terminó sufriendo una de las lesiones más graves que puede tener un deportista.

¿Cuál es el futbolista que se rompió los ligamentos cruzados?

Se trata de Daniel Espinoza, uno de los fichajes más recientes del club morado, sufrió una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla mientras jugaba para el equipo juvenil, una lesión que lo dejará fuera de competencia durante 9 meses y que representa un duro golpe para el proceso de jóvenes talentos que impulsa la institución tibaseña.

Espinoza había llegado apenas dos semanas atrás procedente de la AD Santos de Guápiles. Con apenas 19 años, el defensor fue incorporado por Saprissa como una apuesta de proyección. La idea del cuerpo técnico de Hernán Medford era que iniciara su adaptación en el equipo sub-21, compitiendo en la Liga U Latina, mientras se integraba progresivamente al entorno del primer equipo dirigido por Hernán Medford.

En Tibás había entusiasmo con su llegada. Los informes internos destacaban su perfil físico, su capacidad para jugar como zaguero central o lateral derecho y su buen manejo del balón para salir desde el fondo. Saprissa lo veía como una pieza con potencial para crecer dentro del club y eventualmente pelear un espacio en la plantilla mayor, sobre todo ahora que se confirmó también Sebastián Acuña estará afuera esta temporada.

Daniel Espinoza sufrió la ruptura del ligamento cruzado. (Foto: Tercer Tiempo Morado)

Sin embargo, el destino le puso un freno abrupto a ese camino. Según informó el medio Tercer Tiempo Morado, la lesión se produjo durante un partido de la fecha 6 de la Liga U Latina. En una jugada del encuentro, Espinoza sufrió un movimiento desafortunado en la rodilla que inmediatamente encendió las alarmas médicas. Los estudios posteriores confirmaron el peor escenario: ruptura del ligamento cruzado.

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Este tipo de lesión suele requerir cirugía y un largo proceso de recuperación que, en la mayoría de los casos, supera los seis meses. Para un jugador de 19 años que recién aterrizaba en uno de los clubes más grandes de Costa Rica, el golpe es tanto físico como mental. El reto ahora será atravesar la rehabilitación con paciencia y regresar a las canchas en plenitud, algo que Saprissa ya ha vivido con otros futbolistas en el pasado.

Datos Clave

El defensa Daniel Espinoza sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla.

sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla. La lesión ocurrió apenas dos semanas después de su fichaje procedente del Santos .

después de su fichaje procedente del . El futbolista de 19 años estará fuera de las canchas durante 9 meses.