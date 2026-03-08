Medio millón de dólares por Fidel Escobar: la noticia que inquieta a Saprissa mientras espera el regreso del panameño

A finales del año pasado, el Deportivo Saprissa informó que Fidel Escobar arrastraba una hernia en la zona lumbar, dolencia que lo obligó a someterse a una intervención “mínimamente invasiva”.

Sin embargo, con la mitad del Torneo Clausura 2026 ya disputada, el contención panameño ya acumula once partidos quedando al margen de las convocatorias del primer equipo.

Saprissa se mantiene en vilo

En un primer momento, el directivo Erick Lonnis había asegurado que el defensor ya contaba con el alta médica y estaba cerca de reincorporarse al primer equipo morado. No obstante, el médico del club, Esteban Campos, ofreció un diagnóstico menos optimista sobre la situación.

El canalero aún no ha tenido participación en 2026 (Saprissa).

El doctor explicó que aún no pueden establecer una fecha concreta para el regreso de Escobar a las canchas. Según detalló, todo dependerá de que el jugador alcance “un volumen de entrenamiento suficiente” que permita evitar recaídas en una zona tan delicada como la columna.

El Mundial que también juega Saprissa

Más allá de que Fidel Escobar es una pieza clave en la contención del cuadro tibaseño, su recuperación también es importante por otro motivo: el Mundial 2026.

El futbolista de 31 años es un habitual en la Selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen, y si logra recuperarse a tiempo para la Copa del Mundo, Saprissa podría recibir un ingreso económico significativo por su participación.

Fidel Escobar es una pieza fija en Panamá (Instagram).

“Vamos a tratar de tener a Fidel en el momento justo para que ayude a Saprissa y a su selección”, aseguró el doctor Campos, dejando en claro que el proceso de recuperación se maneja con cautela pensando tanto en el club como en el combinado canalero.

500.000 USD por Fidel Escobar

Según informó el periodista José Alberto Montenegro en Tigo Sports, la FIFA aumentará los montos que otorgó a los clubes durante el Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con esos cálculos, Saprissa podría recibir entre 500 mil y 600 mil dólares por un jugador que dispute al menos la fase de grupos

En el torneo anterior, el club tibaseño recibió cerca de 400 mil dólares por las convocatorias de Kendall Waston, Youstin Salas y Álvaro Zamora. Esta vez, la cifra podría ser incluso mayor, siempre y cuando Fidel Escobar logre recuperarse a tiempo. Faltan 95 días para la Copa del Mundo…

En síntesis

–Recuperación en curso: Fidel Escobar sigue sin debutar en el Clausura 2026 mientras continúa su rehabilitación por una hernia lumbar.

–Pieza de Panamá: El defensor es habitual en la selección que dirige Thomas Christiansen y podría estar en la lista para el Mundial 2026.

-Ingreso potencial: Si Escobar disputa la fase de grupos del Mundial, Saprissa podría recibir entre 500 mil y 600 mil dólares de la FIFA.