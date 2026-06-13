Dónde juegan Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026: estadio, ciudad y capacidad

El partido por el Grupo B es uno de los atractivos de esta primera fecha del Mundial 2026.

Las selecciones de Qatar y Suiza hacen su esperado estreno en el Mundial 2026, protagonizando un duelo clave para cerrar la primera jornada del Grupo B. Tras el empate 1-1 entre Canadá y Serbia en la apertura de la zona, quien logre quedarse con los tres puntos en este encuentro saltará automáticamente a la cima de la tabla en soledad.

El encargado de impartir justicia en este trascendental partido será el árbitro hondureño Saíd Martínez. Pero más allá de lo deportivo, gran parte de las miradas estarán puestas en el espectacular recinto que albergará este choque mundialista: el Levi’s Stadium.

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Ficha técnica del estadio Levi’s Stadium

El escenario elegido para este encuentro es el espectacular Levi’s Stadium, también denominado “Estadio Bahía de San Francisco” durante la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2014 y hogar de los San Francisco 49ers de la NFL, es un recinto de primer nivel que cuenta con una particularidad que los futbolistas agradecen: su campo es de césped 100% natural, algo poco habitual en otros grandes estadios de Estados Unidos más allá de que para este torneo así fueron acondicionados.

Característica Detalle Nombre Levi’s Stadium (Estadio Bahía de San Francisco) Ciudad Santa Clara, California (Área metropolitana de San Francisco) Capacidad Entre 68.500 y 72.000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 2014

Así luce el Levi’s Stadium durante un juego de los San Francisco 49ers en la NFL. (Getty Images)

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Qué otros partidos se jugarán en este estadio

El Levi’s Stadium no es un novato en eventos de gran magnitud. Ya fue sede de la Copa América Centenario 2016, finales de la Copa Oro y la Copa América 2024. Para este Mundial 2026, la FIFA le ha asignado una importante carga de partidos en la primera fase.

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Además del Qatar vs. Suiza, los aficionados que asistan a este recinto podrán disfrutar de los siguientes encuentros de fase de grupos:

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Austria vs. Jordania (martes 16/6, Grupo J)

(martes 16/6, Grupo J) Turquía vs. Paraguay (viernes 19/6, Grupo D)

(viernes 19/6, Grupo D) Jordania vs. Argelia (lunes 22/6, Grupo J)

(lunes 22/6, Grupo J) Paraguay vs. Australia (jueves 25/6, Grupo D)

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Como broche de oro, el estadio también recibirá un partido clave de los dieciseisavos de final, programado para el 1° de julio.

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¿Dónde ver Qatar vs. Suiza EN VIVO en Centroamérica?

El juego se transmitirá en directo a través de los canales y plataformas de streaming que cuentan con los derechos oficiales de la FIFA en la región.

Panamá : RPC y TVMAX

: RPC y TVMAX Costa Rica : Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)

: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7) El Salvador : Canal 4, TCS GO y Tigo Sports

: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports Guatemala : Tigo Sports

: Tigo Sports Honduras : Tigo Sports, Fox

: Tigo Sports, Fox Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

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