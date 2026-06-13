Este sábado, Haití vs. Escocia juegan su primer partido por el Grupo C del Mundial 2026 y lo hacen en un escenario muy especial.

Las selecciones de Haití y Escocia se ven las caras en uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural del Grupo C del Mundial 2026. Los caribeños, que regresan a una Copa del Mundo tras más de cinco décadas de ausencia, buscarán dar la sorpresa ante el combinado europeo dirigido por Steve Clarke, que también anhela avanzar de fase y romper sus malas rachas históricas en la competición.

Con potencias como Brasil y Marruecos completando esta dura zona, sumar los tres puntos en este debut será vital para las aspiraciones de ambos equipos. El escenario elegido para este trascendental partido es una de las joyas arquitectónicas de la costa este de los Estados Unidos.

ver también Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

Ficha técnica del estadio Gillette Stadium

El encuentro se llevará a cabo en el imponente Gillette Stadium, recinto que adopta el nombre de “Boston Stadium” por disposición de la FIFA durante la Copa del Mundo. Situado en Foxborough, es el hogar histórico de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

Este estadio, inaugurado en 2002 para reemplazar al viejo Foxboro Stadium, cuenta con comodidades de primer nivel y ya sabe lo que es albergar torneos internacionales, como la Copa América Centenario en 2016.

Característica Detalle Nombre Gillette Stadium (Boston Stadium) Ciudad Foxborough, Massachusetts (Área de Boston) Capacidad 68.756 espectadores Superficie Césped natural (adaptado para el torneo) Inauguración 2002

El Gillette Stadium es una joya arquitectónica. (Getty Images)

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Qué otros partidos se jugarán en este estadio

El Gillette Stadium no solo vibrará con el choque entre haitianos y escoceses. Para este Mundial 2026, la organización le ha asignado una agenda cargada de fútbol con un total de siete encuentros.

Irak vs. Noruega (martes 16/6, Grupo I)

(martes 16/6, Grupo I) Escocia vs. Marruecos (viernes 19/6, Grupo C)

(viernes 19/6, Grupo C) Inglaterra vs. Ghana (martes 23/6, Grupo L)

(martes 23/6, Grupo L) Noruega vs. Francia (viernes 26/6, Grupo I)

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Fase de Eliminación

Lunes 29 de junio : Dieciseisavos de final (1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F)

: Dieciseisavos de final (1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F) Jueves 9 de julio: Cuartos de final

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¿Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia en Centroamérica?

Para seguir cada jugada de este encuentro, estas son las cadenas de televisión y plataformas de internet que tienen los derechos oficiales en la región.

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