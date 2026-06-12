“Potente y veloz”: así juega Keyshwen Arboine, el extremo de 24 años que Erick Lonnis fichó para Saprissa

Deportivo Saprissa oficializó este viernes la llegada de su segundo refuerzo para el Apertura 2026. Conozca los números, el estilo de juego y las virtudes del desequilibrante atacante limonense que buscará ayudar a Hernán Medford a conquistar la ansiada estrella 41.

Este viernes 12 de junio, el Deportivo Saprissa oficializó a su segunda contratación en el mercado de fichajes previo al Torneo Apertura 2026. Luego de incorporar al mediocampista ofensivo Andrey Soto, la gestión deportiva comandada por Erick Lonnis llegó a un acuerdo definitivo para hacerse con los servicios de Keyshwen Arboine por la próxima temporada.

“El Deportivo Saprissa informa que el delantero Keyshwen Arboine se incorpora al club por un periodo de un año. Le damos la más cordial bienvenida a Arboine y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa con nuestra institución”, anunciaron los morados a través de sus canales oficiales.

Tweet placeholder

Pero, ¿cómo juega exactamente el flamante refuerzo que tendrá a su disposición Hernán Medford para ir con todo en busca del campeonato?

ver también Ceremonia y partido inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Un perfil desequilibrante que brilló en Guatemala

Nacido el 2 de noviembre de 2001 en Limón, Arboine se convirtió en una de las principales figuras del Guastatoya de Guatemala durante la pasada temporada. Su velocidad es tal que en las redes sociales algunos aficionados han llegado a comparar su estilo de juego, guardando las distancias, con el de Vinicius Jr., el astro brasileño del Real Madrid.

Ese desequilibrio fue destacado por su propio agente tras confirmarse la firma con Saprissa: “Arboine es un jugador potente y veloz, que con humildad y sacrificio le llegará a aportar a los morados. Estuvimos a punto de renovar con Guastatoya pero cuando Saprissa llamó fue imposible decirle que no, es uno de los más grandes de Centroamérica”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El presidente del club chapín también había confirmado estas cualidades en una reciente entrevista para Teletica: “Él es un jugador muy regular, es un jugador que no se lesiona, que siempre está entrenando fuerte. Se perdió un juego por acumulación de amarillas, pero es un jugador muy disciplinado, muy rápido. Es uno de los jugadores más rápidos de la liga, muy desequilibrante, entonces es parte fundamental de nuestro club. Es un jugador que tiene mucho potencial, que ha ido creciendo significativamente”.

Publicidad

Los números que avalan su llegada a Tibás

Las estadísticas respaldan la apuesta de la gerencia deportiva morada. Durante la temporada 2025/2026, Arboine registró una gran regularidad con 41 partidos disputados (31 de ellos como titular), sumando un total de 2.925 minutos sobre el terreno de juego.

Publicidad

Su mayor virtud queda claramente reflejada en el regate y el uno contra uno: contabiliza 65 intentos de drible con 48 de ellos exitosos, lo que le otorga una sobresaliente tasa de éxito del 73,85%.

Publicidad

Tweet placeholder

Además, Arboine aportó 63 centros (19 de ellos con destino a un compañero) y 15 pases clave. Aunque su precisión de pase general se sitúa en un 66,67% —un número habitual y comprensible tomando en cuenta su rol vertical y su responsabilidad de intentar acciones de alto riesgo para romper líneas—, el extremo también tiene peso como finalizador.

Publicidad

Publicidad

ver también Candidatos para el Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predice al nuevo campeón

En zona ofensiva suma 16 tiros, de los cuales 7 fueron directamente al arco, capitalizando 4 goles y 1 asistencia. Esto se traduce en una nada despreciable tasa de conversión del 18,75%. Es decir, Arboine no es un jugador que necesite patear en exceso al marco rival, pero cuando pisa con claridad las zonas de remate, sabe cómo concretar las jugadas.

En síntesis

Saprissa lo contrató por un periodo de un año, convirtiéndose en el segundo refuerzo de Hernán Medford para el Apertura 2026.

Destaca por ser un extremo sumamente rápido y desequilibrante, siendo catalogado como uno de los jugadores más veloces del fútbol guatemalteco.

Su estadística más fuerte es el uno contra uno, logrando un 73,85% de éxito en sus intentos de drible.