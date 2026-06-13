¿Por qué no juega Rodrygo en el debut de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026?

Brasil hace su debut en el Mundial 2026 contra Marruecos con varias ausencias en la nómina que dio Carlo Ancelotti.

Este sábado, la Selección de Brasil hará su estreno contra su par de Marruecos en el Mundial 2026. El seleccionado comandado por Carlo Ancelotti abrirá el Grupo C en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en el plato fuerte de la jornada con varias ausencias.

El ex técnico del Real Madrid no pudo contar con diversas estrellas que se destacan en la élite. Este es el caso de Rodrygo Goes, quien no fue convocado para esta cita mundialista debido a una dura lesión que sufrió con el equipo madridista.

El pasado 2 de marzo de este año, el delantero brasileño tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco externo en la rodilla derecha. El extremo debió salir en un encuentro contra Getafe tras sentir molestias. Después de realizarse estudios, se confirmó lo peor.

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Se espera que Rodrygo vuelva a la actividad a finales de septiembre e inicios de octubre. Dicha lesión suele demandar cerca de ocho meses debido a su gravedad. El futbolista fue operado el 10 de marzo por el cirujano Manuel Leyes, médico de confianza del conjunto blanco.

¿Por qué no juega Éder Militao en el debut de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026?

Además de Rodrygo, la otra figura que no formó parte de la convocatoria de Ancelotti fue Éder Militao, compañero del delantero en el Real Madrid. El defensor central sufrió una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Militao debió ser operado.

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Ante la gravedad de dicha lesión, el defensor brasileño debió ser operado, ya que el tratamiento que estaba realizando no dio sus frutos. Al igual que Rodrygo, también se espera que vuelva a la actividad en el mes de septiembre.

En resumen

La Selección de Brasil debutará este sábado contra Marruecos en el Mundial 2026.

debutará este sábado contra Marruecos en el Mundial 2026. El delantero Rodrygo Goes se perderá el torneo por una rotura de ligamento cruzado.

se perderá el torneo por una rotura de ligamento cruzado. El defensor Éder Militao quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión femoral.