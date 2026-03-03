Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Javier López le quitó la titularidad a intocable y ahora muestra su postura que todo Motagua debe asimilar

Motagua está teniendo momentos muy buenos en este Clausura 2026 y eso gracias a las tajantes decisiones de Javier López.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jugador de Motagua dejó de ser titular y así explica su situación.
Jugador de Motagua dejó de ser titular y así explica su situación.

Motagua está segundo el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras solo detrá de Real España de Jeaustin Campos que se mantiene como líder.

El Azul Profundo cada día que pasa va entendiendo la idea de Javier López, quien ha tenido que hacer varios cambios para encontrar el mejor funcionamiento.

“Verlos llorar fue duro”: Reinaldo Rueda lo humilló de la peor forma ante Costa Rica, suelta lo que nadie sabía y José Francisco Molina ya lo sabe

ver también

“Verlos llorar fue duro”: Reinaldo Rueda lo humilló de la peor forma ante Costa Rica, suelta lo que nadie sabía y José Francisco Molina ya lo sabe

Uno de sos cambios fue sacar a Marcelo Santos, capitán y líder del Motagua. El defensor ha pasado a ser suplente y ha mostrado su postura.

Marcelo Santos y el mensaje a Javier López por su nuevo rol

“Siento que hemos mejorado en cuanto al torneo pasado, pero sabemos que todavía podemos dar más. Aún nos falta dar ese extra para decir que estamos al 100%. Hay que tratar jornada a jornada ir creciendo, ir mejorando para al final del torneo lograr esos objetivos que nos hemos trazado”, comenzó diciendo.

Santos negó enojo por no salir de titular: “Uno como jugador siempre quiere jugar. En mi caso he estado acostumbrado a jugar todos los partidos en todos los torneos, a excepción de tal vez alguna suspensión o algo debo respetarlo porque es una decisión del cuerpo técnico. De mi parte, como siempre lo he dicho, no importa quién esté, lo importante es aquí en Motagua es que al que le toque pues que tenga que aprovechar la oportunidad y pueda aportarle al equipo, que es lo más importante”.

Concacaf brinda llamado de alerta a Olimpia: Saprissa y Motagua están involucrados en la noticia

ver también

Concacaf brinda llamado de alerta a Olimpia: Saprissa y Motagua están involucrados en la noticia

A Marcelo le preguntaron por el sistema de López: “Yo ya me adapté y le agarré a la a la idea de juego, pero aquí depende de cada jugador que se tiene que adaptar rápido, porque no solo es un jugador, uno también tiene que ser profesional en ese aspecto y maduro, tratar de adaptarse rápido a la nueva idea de un nuevo cuerpo técnico”.

Publicidad

Santos ha sido un referente en Motagua en el último tiempo y solo le quedan 6 meses de contrato, el cual quiere renovar, pero todo dependerá de la decisión de la directiva.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Otro jugador de Honduras se retira de la selección y señala al culpable de no ir al Mundial 2026: “Tocados”
Honduras

Otro jugador de Honduras se retira de la selección y señala al culpable de no ir al Mundial 2026: “Tocados”

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026
Honduras

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026

Motagua recibe duro castigo a pesar de la agónica victoria ante Alajuelense en la Copa Centroamericana
Honduras

Motagua recibe duro castigo a pesar de la agónica victoria ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC
Liga Deportiva Alajuelense

Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo