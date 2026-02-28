Completamente oficial: Bocha Batista es el nuevo DT de la Selección de Costa Rica y así lo presentó la Fedefútbol

Luego de tres meses acéfala, la Selección de Costa Rica ya conoce al entrenador que asumirá la difícil tarea de encarar el proceso de reconstrucción tras el calamitoso ciclo de Miguel “Piojo” Herrera, un paso fugaz que llegó a su prematuro final con el fracaso de la Tricolor en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Este sábado 28 de febrero, mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) presentó al argentino Fernando “Bocha” Batista, de 55 años, como el nuevo seleccionador del combinado nacional.

La presentación de Batista y su recorrido

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica”, anunciaron desde la cúpula del fútbol tico.

El técnico sudamericano llega a Costa Rica respaldado por una trayectoria consolidada en procesos de selecciones nacionales. Durante su paso por Argentina, fue entrenador de los combinados Sub-20 y Sub-23, con los que consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Más recientemente, Batista dirigió a la Selección Mayor de Venezuela, a la que condujo durante las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, quedándose a las puertas de una clasificación histórica para la Vinotinto. También estuvo al frente del equipo en la Copa América 2024, donde fue eliminado por Canadá en cuartos de final.

Ahora, el argentino tendrá la misión de iniciar un nuevo proyecto con la Tricolor. “Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de La Sele aportando su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF”, concluyó el comunicado de la federación.

