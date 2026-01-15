Mariano Torres no se salva: Josué Quesada señaló sin piedad a los dos culpables del empate de Saprissa ante Puntarenas

El Deportivo Saprissa no tuvo el comienzo esperado en el campeonato donde busca cortar una sequía de más de un año sin títulos. En el estreno del Clausura 2026, el equipo dirigido por Vladimir Quesada rescató un empate agónico por 2-2 como local frente a Puntarenas FC.

Si bien los morados lograron reaccionar tras estar 2-0 abajo y con un hombre menos por la expulsión de Mariano Torres, en Tibás quedó un sabor amargo por no haber sumado de a tres.

ver también Erick Lonnis está al tanto: Saprissa deja clara su postura sobre el regreso de Jeaustin Campos y en Tibás se ilusionan

También quedaron bajo la lupa el funcionamiento colectivo y algunas decisiones del cuerpo técnico, especialmente la de dejar en el banco a los refuerzos Bancy Hernández y Tomás Rodríguez. En los minutos que tuvieron tras ingresar en el complemento, ambos extranjeros fueron de lo más destacado que ofreció el Monstruo en una noche cargada de tensión.

Así reaccionó Josué Quesada al tropiezo de Saprissa

Mientras las redes sociales ardían tras el 2-2, el periodista Josué Quesada aprovechó su espacio en el programa Teléfono Rojo para analizar el partido y apuntar, sin rodeos, a los responsables del tropiezo.

“El principal culpable del empate es Mariano Torres. Pero esto de Mariano es una aguja en un pajar; no estoy hablando de expulsiones locas, porque tiene varias, el hombre también es iracundo a veces. Once contra once, Saprissa gana el partido”, comenzó diciendo sobre el capitán y emblema del equipo.

Publicidad

Publicidad

Pero Quesada no se quedó ahí y también cargó contra el entrenador. “El segundo culpable es Vladimir. Lo que pasa es que lo de Vladimir es crónico, a diferencia de lo de Mariano: Mariano nos da títulos, goles importantes, alegrías… Vladimir no tiene ese crédito, y además la gente viene harta de él”, disparó con crudeza.

El DT morado quedó en la mira de la afición (Yashín Quesada).

Publicidad

Como remarcó el comunicador, el ambiente en La Cueva ya empieza a ser hostil para el DT. “Ayer fue silbado. Ya La Cueva no tiene tolerancia. Año y medio de no ganar en Tibás son como cinco de no ganar en otro equipo. Un día en Saprissa es un mes en otro equipo, y ya la gente no tolera”, sentenció.

Publicidad

ver también “Ojo”: ex Saprissa lanza una fuerte advertencia a los morados por Bancy Hernández

Con su continuidad ratificada por la dirigencia, Vladimir Quesada enfrenta un panorama cuesta arriba para revertir sensaciones y volver a ganarse el respaldo de la grada en este Clausura 2026. La única manera de calmar las aguas será ganando la 41, que hoy luce lejana para el pueblo morado.