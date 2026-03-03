“Verlos llorar fue duro”: Reinaldo Rueda lo humilló de la peor forma ante Costa Rica, suelta lo que nadie sabía y José Francisco Molina ya lo sabe

Costa Rica, a pesar de no clasificar a la Copa del Mundo 2026, ha sido verdugo de Honduras en el último tiempo. Reinaldo Rueda lo sufrió y mucho.

Al DT colombiano se reclamaba haber dejado a varios jugadores por fuera de sus convocatorias, a otros por no darles oportunidad y uno de los involucrados ha roto el silencio dando su versión.

La Costa Rica de Gustavo Alfaro, eliminó a Honduras por 3-1 en el segundo repechaje de la Concacaf Nations League y se clasificó a la Copa América 2024. Un golpe muy duro para el proceso de Rueda.

Durante ese partido, hubo una decisión que fue polémica, Reinaldo prefirió usar a Jonathan Rougier, portero nacionalizado, por encima de Harold Fonseca.

Esta determinación crucifió a Rougier, que cometió un error y no volvió a ser convocado, tampoco Fonseca que contó su versión de los hechos y cómo la pasó ese día, uno de los peores de carrera.

Harold Fonseca iba de titular ante Costa Rica y Reinaldo Rueda lo dejó fuera

El arquero de Potros de Olancho, relató en una charla con Mi Pasión HN lo triste que fue cuando Rueda lo cambió por Rougier ante Costa Rica en Frisco en la pelea por un boleto a la Copa América.

“De todas las experiencias que yo he pasado en mi vida como futbolista, si yo hubiese sido una persona débil no estaría aquí”.

Eso de Frisco fue duro: “Sí, hay muchas cosas que me han pasado, pero te diré que esta tiene una estrellita, pero no guardo rencor ni odio, son enseñanzas”.

Harold Fonseca aprovechó para enviarle un mensaje José Francisco Molina, nuevo entrenador de Honduras: “Ojalá que en este nuevo proceso pueda tener esa consideración del cuerpo técnico. Igual lo que me toca es trabajar de forma humilde. Todavía está ese sueño vigente y se puede lograr”.

Ibas de titular y eligieron a Jonathan Rougier por encima tuyo ¿Qué pasó después de quedar eliminados ante Costa Rica?

“No me quise ir, se dijeron muchas cosas inciertas, pero si fue una tarde difícil. Donde no sabía que hacer, ver a mis padres, esposa, llorar fue duro. Tenía la ilusión y había trabajado para ello, pero le deseo lo mejor al profe Rueda, fue una persona muy sincera”.

Al final Honduras no clasificó ni a la Copa América, ni a la Copa del Mundo, dos golpes que hace ver a Rueda como el enemigo de la película a pesar de lo que hizo en 2009 clasificando a la Bicolor al Mundial de Sudáfica 2010.

