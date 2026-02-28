FIFA lo confirma: Fedefútbol recibe el anuncio oficial que marcará el futuro del Bocha Batista como DT de La Sele

La Selección de Costa Rica se prepara para iniciar un nuevo camino bajo la dirección de Fernando “Bocha” Batista. Tras el estrepitoso fracaso del ciclo de Miguel “Piojo” Herrera, que terminó sin la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, el entrenador argentino enfrenta ahora el desafío de reconstruir a la Tricolor con la mirada puesta en el 2030.

En ese proceso será clave profundizar el recambio generacional que comenzó bajo el mando de Gustavo Alfaro y que sufrió un notable retroceso durante la última Eliminatoria. Para lograrlo, Batista deberá mantener un ojo puesto en las categorías juveniles del fútbol costarricense, que pueden convertirse en la base del nuevo proyecto de la Sele.

El reconocimiento de la FIFA

En ese contexto, la Fedefútbol recibió una noticia que llega en un momento ideal. A través de sus canales oficiales, la FIFA publicó un informe titulado “El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, otro motivo de orgullo para el fútbol de Costa Rica”, donde destacó el crecimiento que ha tenido el proyecto desde su implementación en 2023.

El avance del Programa de Desarrollo del Talento (TDS) quedó reflejado durante un evento organizado por la Federación Costarricense de Fútbol en su Complejo Deportivo FCRF-Plycem, en San Rafael de Alajuela.

Según detalló el organismo internacional, allí la federación local “exhibió los logros alcanzados desde la puesta en marcha del programa, recibió su reconocimiento como academia de la FIFA y entregó medallas a jugadoras y jugadores que forman parte del proyecto”.

Resultados que empiezan a ilusionar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó del acto mediante un mensaje en video en el que destacó el impacto del trabajo realizado. “Hoy es un día histórico para su academia de la FIFA, ya que es una muestra y una celebración de lo lejos que han llegado y un hito en su camino para seguir contribuyendo al desarrollo del fútbol en Costa Rica”, afirmó el dirigente.

Por su parte, Osael Maroto, máximo jerarca de la Fedefútbol, resaltó que el programa ya está dando resultados concretos. “Hemos superado nuestras mismas expectativas”, señaló, antes de revelar que 14 futbolistas surgidos del proyecto ya vistieron la camiseta de la selección nacional en clasificatorios mundialistas y en las Copas Mundiales Sub-17 de la FIFA en 2025.

Mientras el Bocha Batista se prepara para asumir oficialmente el mando de la selección, el crecimiento de las divisiones formativas se perfila como un respaldo clave para construir el próximo ciclo del fútbol costarricense.

En síntesis

–Reconocimiento de la FIFA: El organismo destacó a Costa Rica por el crecimiento del Programa de Desarrollo del Talento (TDS) y reconoció oficialmente a la academia de la Fedefútbol.

–Resultados concretos del proyecto: 14 futbolistas formados en el programa ya representaron a la Selección en clasificatorios y Mundiales Sub-17 de 2025.

–Base para el nuevo ciclo: El desarrollo de jóvenes talentos aparece como un pilar clave para el proyecto que encabezará Fernando “Bocha” Batista rumbo al 2030.

