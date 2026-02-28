“Fue el que fracasó”: Rolando Fonseca apunta con todo contra Gustavo Alfaro mientras Costa Rica espera al Bocha Batista

Este sábado por la mañana, Rolando Fonseca aprovechó su espacio en el programa Convocados, junto a José Pablo Alfaro, para analizar el delicado momento que atraviesa la Selección de Costa Rica.

Tras el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la salida de Miguel “Piojo” Herrera, la Fedefútbol tiene todo acordado con Fernando “Bocha” Batista para que asuma el proceso de reconstrucción con la mirada puesta en el 2030.

El entrenador argentino de 55 años viene de dirigir a Venezuela en las Eliminatorias Conmebol, donde quedó a las puertas de una clasificación histórica. Lejos de mostrarse entusiasmado con su llegada, Fonseca dejó en claro que mantiene dudas sobre el escenario que encontrará el nuevo seleccionador.

Fonseca no perdona a Gustavo Alfaro

Uno de los factores que inclinó la balanza del Comité Ejecutivo a favor del sudamericano fue la recomendación de Gustavo Alfaro. El actual DT de Paraguay, que ya aseguró su boleto al Mundial 2026, conserva buena imagen en Costa Rica por lo realizado en 2024, cuando inició un proceso de recambio generacional y firmó una digna participación en la Copa América 2024, donde la Tricolor finalizó tercera del Grupo D detrás de Colombia y Brasil.

Pero Fonseca fue tajante cuando se le consultó si esa recomendación debía pesar. “Pues nada. El trabajo de Gustavo Alfaro estuvo muuuuy bien en la Copa América: cero remates al arco y todos defendiéndose, contra Brasil, creo que metimos un gol contra Paraguay”, disparó con ironía.

“Pero ese mismo grupo de Selección que formó él fue el que fracasó. Entonces, te encontrás a 35 jugadores con una moral muy baja, y ya no tenés a los líderes. Ya no va a estar Calvo, ya no va a estar Keylor…”, agregó con pesimismo el histórico goleador de La Sele.

Panorama complicado para el nuevo DT

Fonseca también puso el foco en el escaso tiempo de trabajo que tendrá Batista con el plantel. “Yo me inclino a que va a ser una selección más local que internacional. Para tener una selección local, necesito modificar el calendario, necesito microciclos, verlos, conocer el día a día. Se necesita cambiar”, advirtió.

“Cuando él vea la realidad dice ‘ey, ¿pero cuándo voy a trabajar? No conozco esa materia prima’. Necesita tiempo. ¿Y qué es lo que no hay en Selección…?”, sentenció el ex futbolista.

En síntesis

