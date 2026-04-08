Saprissa lo hace oficial: se confirma la noticia de Mariano Torres que repercute en Costa Rica en pleno Clausura 2026

A sus 38 años, Mariano Torres sigue siendo la gran figura del Deportivo Saprissa. Sí, hay otros jugadores más jóvenes –lógicamente– y también más rápidos. Pero es él quien porta la cinta de capitán y quien acarrera las riendas del equipo.

De hecho, sin ir más lejos, el último fin de semana fue el mejor jugador del equipo de Hernán Medford en el triunfo frente a Pérez Zeledón, una actuación que le valió un reconocimiento internacional y otro a nivel local.

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Dos noticias que fueron oficializadas por Saprissa a través de una publicación que celebran todos en Tibás mientras la afición sigue en vilo por saber si el argentino renovará su contrato que finaliza este semestre.

“Dos razones para hablar de Mariano Torres”

Con ese titular, el sitio oficial de Saprissa publicó la noticia en la que se hizo eco de las marcas alcanzadas por su capitán. “El volante tuvo una destacada participación el fin de semana y es por esta razón que alcanzó dos hechos que lo colocaron como uno de los protagonistas a nivel latinoamericano”, escribió el club.

Saprisa hizo oficial las noticias sobre Mariano Torres.

Se referían a que Mariano fue destacado por Sofascore como el mejor hispanoamericano en todo el continente de América con un puntaje de 9.7 tras el juego en el que anotó el primer tanto de cuatro que consiguió Saprissa contra Pérez Zeledón y también a que ese gol que consiguió fue el festejo tres mil en la historia del Monstruo como locales desde 1949.

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Sofascore puso a Mariano Torres en la cima de América.

“Según datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, Saprissa lleva un total de 1432 juegos como local y lleva un promedio de 2.9 goles en casa. El gol de Torres contabiliza las tres unidades de millar para la S”, publicó Saprissa.

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Mariano torres y la leyenda de los goles históricos.

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¿Mariano Torres se pierde el clásico ante Alajuelense?

Más allá de los reconocimientos, por estas horas hay una preocupación en Saprissa y no es solo saber si el ídolo renovará o no su contrato sino que pueda jugar el clásico. Es que Torres tiene cuatro amarillas y si lo llegan a amonestar este domingo frente a Liberia, podría perderse el duelo ante Alajuelense.