El futuro de Mariano Torres toma cada vez más forma. Seguiría en Saprissa y, según afirmó Erick Lonnis, hay altas chances de que renueve contrato por este plazo.

En Deportivo Saprissa siguen esperando a que Mariano Torres les comunique la pesada decisión que va a tomar con su carrera. A sus 39 años, el ídolo morado está analizando si se retira del fútbol profesional o si apuesta por un último ciclo redentorio en el club que le abrió las puertas hace casi una década.

Todo parece indicar que el “20” se inclinará por esta última opción. Así lo considera Erick Lonnis, líder del comité deportivo, quien dio detalles positivos al hablar sobre las negociaciones con el argentino, que viajó a su país natal para tomarse vacaciones y pensar con mayor claridad.

Mariano Torres seguirá en Saprissa seis meses más

“El objetivo es que esta primera ronda de negociaciones finalice en unos cuatro o cinco días, incluyendo el tema de Mariano. Ya hemos hablado sobre el tema y la mayoría de las cosas están avanzadas“, manifestó Lonnis este martes en rueda de prensa.

El exportero de Saprissa confía en ver a Torres vestido de morado el próximo semestre. “Sobre los seis meses, yo estoy casi seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. Ya hemos tenido avances en la conversación. Creo que no es tan difícil, ni siquiera es un tema de dinero. Entonces yo creo que con Mariano nos vamos a poner de acuerdo sobre los próximos seis meses“.

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“Sus números físicos son de altísimo rendimiento; desde el punto de vista futbolístico no hay nada que cuestionarle. La conversación con Mariano es tan abierta y sensata que, en el momento en que alguien del cuerpo técnico le diga a Mariano que ya es suficiente, lo tomará tranquilo“, agregó el directivo.

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En el último semestre, el capitán de Saprissa jugó diecinueve partidos entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa que le ganaron a Sporting FC —su decimosegundo título con el equipo tibaseño—, aportando cinco goles y nueve asistencias a lo largo de 1.555 minutos.

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El próximo semestre, donde disputarán también la Copa Centroamericana, Torres apuntaría a cerrar su carrera ofreciendo más muestras de su talento en el verde césped y, por qué no, levantando un nuevo trofeo que eclipsen el episodio por el cual varios saprissistas lo criticaron: el atercado en Puntarenas con Erick Mora, comisario de Unafut, que lo sacó de la fase final por sanción.

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Mientras tanto, Saprissa trabaja en la búsqueda de un sucesor: “Estamos buscando jugadores que sean muy buenos pasadores, por razones obvias. Mariano en cualquier momento se puede retirar”.