A pesar de conseguir el título, Municipal tendrá otra salida en su plantel

Los rojos no se quedan con los brazos cruzados y suman otra salida.

La planificación de la temporada 2026-2027 ya está en marcha en Municipal, que tras conquistar el histórico título número 33 trabaja en la conformación del plantel con el que buscará mantenerse en la cima del fútbol guatemalteco y competir con fuerza en la próxima Copa Centroamericana. Mientras la directiva define renovaciones y refuerzos, también continúan confirmándose movimientos en la plantilla campeona.

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Luego de anunciar las salidas de Darwin Torres y Cristian Jiménez, todo apunta a que el siguiente futbolista en despedirse de la institución será el juvenil Figo Montaño, quien se adelantó a los anuncios oficiales y compartió un emotivo mensaje dedicado al club y a la afición escarlata.

El joven futbolista utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud tras concluir su ciclo con los rojos. “Que lindo fue, y lo llevaré en mi corazón. Gracias equipo por regalarle esa alegría al pueblo rojo. Llegó la 33, nos vemos pronto”, escribió Montaño, dejando entrever que su salida es un hecho y que emprenderá una nueva etapa en su carrera profesional en Guatemala.

Figo Montaño se despide tras conquistar la histórica copa 33

Aunque Municipal todavía no ha oficializado la baja del jugador, se espera que el anuncio sea realizado en las próximas horas. La salida de Montaño forma parte del proceso de ajustes que impulsa la institución para afrontar un calendario exigente, en el que buscará defender su corona nacional y destacar en el plano internacional.

El atacante surgido de las fuerzas básicas escarlatas cierra su paso por el primer equipo después de tres años. Durante ese periodo disputó 21 partidos oficiales, acumuló 635 minutos sobre el terreno de juego y no logró registrar anotaciones. A pesar de contar con oportunidades limitadas, siempre fue considerado una de las apuestas jóvenes de la institución.

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Por ahora, el plantel campeón disfruta de un período de descanso tras los festejos por la obtención del Clausura 2026. Será durante junio cuando los dirigidos por Mario Acevedo regresen a los entrenamientos para iniciar la pretemporada, mientras nombres como el de Figo Montaño comienzan a marcar el cierre de un ciclo dentro del conjunto más ganador del fútbol guatemalteco.