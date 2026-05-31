Amenaza para Panamá: Ghana tiene un plan especial para derrotar a la Marea Roja en el Mundial 2026

Ghana prepara un plan especial para debutar ante Panamá, con entrenamientos intensivos y adaptación acelerada al técnico Carlos Queiroz.

Panamá todavía intenta digerir el golpe que sufrió ante Brasil, pero el Mundial 2026 no le dará demasiado margen para lamentarse. Mientras la Marea Roja busca recomponerse antes del debut, su rival trabaja con un plan diseñado para golpear desde el primer partido.

Ghana será el primer rival del equipo de Thomas Christiansen en el Grupo L, donde también aparecen dos potencias como Inglaterra y Croacia. Por eso, el cruce inicial asoma como una final anticipada para ambos.

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Ghana trabaja con un plan de alta intensidad

Las Black Stars instalaron su campamento en Cardiff, Galés, donde trabajan en Dragon Park bajo las órdenes de Carlos Queiroz, un entrenador con experiencia mundialista y una metodología sumamente exigente.

La Federación de Ghana informó que el equipo abrió su campamento el 25 de mayo y que Queiroz convocó una lista preliminar de 28 futbolistas para preparar el Mundial y el amistoso contra Gales.

El ex DT de Irán no deja ningún detalle librado al azar (Getty Images).

El plan incluye entrenamientos intensivos, adaptación al nuevo estilo del técnico portugués y la prueba ante el combinado galés del 2 de junio, antes de viajar rumbo a la Copa del Mundo.

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Queiroz asumió hace poco, pero se movió rápido. Antes de empezar el campamento, el entrenador recorrió distintas ciudades, observó partidos, estudió futbolistas y analizó videos para armar su equipo. Ghana llega con poco tiempo de trabajo, aunque con un técnico obsesivo por los detalles.

Ghana redobla sus esfuerzos en la antesala de la Copa del Mundo (Getty).

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Gideon Mensah, una de las figuras de la selección, confirmó que el nuevo cuerpo técnico está trabajando con dobles sesiones y con una exigencia distinta, algo que definió como necesario para llegar listo al Mundial.

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Sin Kudus, pero con armas para lastimar

La gran baja de Ghana es Mohammed Kudus, extremo del Tottenham Hotspurs, quien quedó fuera del Mundial por lesión. Su ausencia obliga a Queiroz a rediseñar el ataque, pero no deja al equipo africano sin recursos. El plan pasa ahora por potenciar a jugadores como Ernest Nuamah, Kamal Deen Sulemana y Abdul Fatawu Issahaku.

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Antoine Semenyo, una de las cartas más peligrosas del plantel, ya se sumó a la concentración en Gales. También lo hicieron Thomas Partey e Iñaki Williams, dos nombres importantes para darle jerarquía al equipo.

Antoine Semenyo, extremo del Manchester City, es una de las principales figuras del equipo (Getty Images)

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La Marea Roja deberá tener especial cuidado con las transiciones. Ghana tiene velocidad y jugadores capaces de convertir una pérdida en campo rival en una ocasión clara de gol. Después de haber sufrido ante Brasil, el equipo de Christiansen tendrá que corregir rápido sus problemas defensivos para no volver a sufir en el estreno mundialista.

En síntesis

Panamá llega golpeada tras la goleada ante Brasil y necesita recomponerse rápido.

tras la goleada ante Brasil y necesita recomponerse rápido. Ghana prepara un plan especial en Cardiff, con entrenamientos intensivos y adaptación acelerada a Carlos Queiroz.

en Cardiff, con entrenamientos intensivos y adaptación acelerada a Carlos Queiroz. El peligro está en las transiciones: sin Kudus, Ghana apuesta por Semenyo, Iñaki Williams y Partey para lastimar a la Marea Roja.