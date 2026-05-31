Colombia recibirá a Costa Rica en Bogotá en un partido amistoso previo a su participación en el Mundial 2026.

Este lunes, la Selección de Costa Rica volverá a tener participación internacional después de lo que fue el debut del Bocha Batista en el mes de marzo. En esta ocasión, visitará Bogotá para medirse ante la Selección de Colombia, la número 13 del ranking FIFA.

Será una importante prueba para la Tricolor, especialmente para conocer en qué nivel se encuentra. Colombia es una selección de jerarquía mundial que viene de competir de gran manera contra grandes equipos en las Eliminatorias como Argentina, Brasil y Uruguay.

La gran figura de los dirigidos por Néstor Lorenzo es Luis Díaz, futbolista que se destaca en el Bayern Múnich desde hace un año. El ex Liverpool es el más cotizado de su selección según Transfermarkt y, además, percibe un salario que supera por una gran diferencia al de los Ticos.

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La diferencia abismal entre los salarios de Luis Díaz y Manfred Ugalde

De acuerdo a la información del Diario Marca, el sueldo del colombiano alcanza los 14 millones de euros anuales. Manfred Ugalde, que es la máxima figura de Costa Rica, recibe un salario 10 veces menor en el Spartak de Moscú.

El ex Saprissa es el futbolista tico mejor pago a nivel mundial. En Rusia, cobra cerca de 1.7 millones de euros por año, es decir, poco más de 30 mil euros mensuales.

Este lunes, ambos futbolistas serán protagonistas en el amistoso que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El encuentro está programado para iniciar a las 17 horas de Costa Rica.

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En resumen