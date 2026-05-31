Batista habló por primera vez sobre los tres futbolistas apartados de la Selección de Costa Rica para los amistosos con Colombia e Inglaterra de la fecha FIFA.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sacó a la luz la lista de veintitrés convocados de la Selección de Costa Rica que confeccionó el entrenador Fernando Batista para el amistoso ante Colombia que se jugará este lunes 1 de junio.

En El Campín de Bogotá, tal como ya se sabía, no estarán los jugadores desafectados entre semana por indisciplina: Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes recibieron fuertes críticas por su conducta fuera de los terrenos de juego.

A ellos se sumaron otros tres elementos que no pasaron el corte final por decisiones meramente técnicas. Se trata de Christopher Moya (portero de Cartaginés), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa) y Doryan Rodríguez (Alajuelense).

Bocha Batista respondió si los futbolistas desafectados pueden volver a La Sele

Inevitablemente, uno de los temas centrales en la conferencia de prensa brindada este domingo por el “Bocha” Batista fue el caso de Bran, Vargas y Madrigal. No le tembló el pulso a la hora de borrarlos, pese a que son algunos de los seleccionados más talentosos de la nueva camada. Y contestó si en un futuro podrían regresar.

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“He hablado con ellos. Lo que sí, como ya me han escuchado en otras oportunidades, en la Selección para jugar no solo hay que ser talentoso, hay que tener también una disciplina y unos valores que nosotros no vamos a negociar. Sea quien sea. Hoy no te puedo asegurar si las puertas están cerradas o están abiertas, lo importante es que ellos puedan mejorar las cosas que les han pasado“, afirmó el argentino.

Consultado sobre los hábitos alarmantes de algunos futbolistas ticos, añadió: “Me preocupa no hablar de fútbol, que tengamos que hablar de cosas extrafutbolísticas porque en definitiva, a uno lo han contratado para hablar de fútbol. Los jugadores que van llegando a la Federación saben que acá hay un entrenador, un cuerpo técnico y normas que no las voy a negociar. Después, está en cada uno lo que hace en su vida. Ojalá que lo puedan mejorar, no solo para los chicos que les ha tocado salir“.

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Los 23 convocados por Fernando Batista. (Foto: FCRF)

En síntesis

Lista oficial: Fernando Batista confirmó los 23 convocados de Costa Rica para enfrentar a Colombia, ratificando la baja de los tres futbolistas sancionados.

Fernando Batista confirmó los 23 convocados de para enfrentar a Colombia, ratificando la baja de los tres futbolistas sancionados. Futuro incierto: el DT de La Sele no aseguró si las puertas están cerradas para Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal , instándolos a mejorar su conducta.

el DT de La Sele no aseguró si las puertas están cerradas para , instándolos a mejorar su conducta. Disciplina obligatoria: el argentino lanzó una fuerte advertencia al recalcar que los valores y la disciplina no se negocian en la Fedefútbol, sin importar el talento.