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Colombia vs. Costa Rica: a qué hora juegan y dónde ver a La Sele del Bocha Batista en el amistoso por la fecha FIFA

Entérese día, horario y dónde mirar a Colombia vs. Costa Rica por el partido amistoso antes de la Copa del Mundo.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Todos los detalles de Colombia vs. Costa Rica
© Getty ImagesTodos los detalles de Colombia vs. Costa Rica

Este lunes, la Selección de Costa Rica volverá a tener participación internacional después de lo que fue el debut del Bocha Batista en el mes de marzo. En esta ocasión, visitará Bogotá para medirse ante la Colombia, que es la número 13 del ranking FIFA.

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Será una importante prueba para la Tricolor, especialmente para conocer en qué nivel se encuentra, en especial después del fracaso de no estar en el Mudial 2026. Colombia es una selección de jerarquía mundial que viene de competir de gran manera contra grandes equipos en las Eliminatorias como Argentina, Brasil y Uruguay.

A qué hora juegan Colombia vs. Costa Rica

Los cafeteros y ticos se enfrentarán este lunes 1 de junio a las 5:00 p.m. de Costa Rica y el resto de Centroamérica (6:00 de Panamá) en El Campín de Bogotá, Colombia.

Dónde ver el Colombia vs. Costa Rica

El partido de los colombianos ante los costarricenses se podrá ver en Costa Rica en Repretel (Canal 6), Teletica (Canal 7) y TDMAX.

Cómo llega Colombia

Los de Néstor Lorenzo también vienen de una Fecha FIFA de marzo con balance negativo, tras caer 2-1 frente a Croacia y 3-1 versus Francia, pero ahora antes del Mundial intentarán dejar una gran imagen ante los ticos, luego Jordania y por último Uzbekistán.

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Cómo llega Costa Rica

Los ahora dirigidos por Fernando Batista afrontan el inicio de un proceso tras no clasificar al Mundial 2026, sus primeros partidos del año fueron un empate de 2-2 contra Jordania y luego una estrepitosa goleada en contra de 5-0 ante Irán.

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