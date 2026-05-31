Pumita Rodríguez revela los aspectos que debe mejorar Panamá para enfrentar a las mejores selecciones del mundo

La Selección de Panamá continúa sacando conclusiones tras la derrota sufrida ante Brasil en el histórico Estadio Maracaná, un compromiso que dejó sensaciones encontradas dentro del plantel canalero. Aunque el marcador final fue abultado, varios de los protagonistas coincidieron en que durante gran parte del encuentro el equipo mostró argumentos para competir de igual a igual frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

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Uno de los que analizó el compromiso fue José Luis “Pumita” Rodríguez, quien destacó especialmente el rendimiento mostrado por Panamá en la primera mitad. El extremo consideró que el equipo ejecutó correctamente el plan de juego durante varios pasajes del encuentro, aunque reconoció que los errores terminaron siendo determinantes ante un rival de semejante categoría.

Pumita resalta el nivel mostrado antes del descanso

“Todos sabemos la gran calidad que tiene Brasil, creo que el equipo estaba haciendo un gran primer tiempo, pero cuando te enfrentas a equipos que son tan buenos así como ellos, todos los errores te los van a hacer pagar caro. Creo que fueron tres salidas que no hicimos de la mejor manera y nos metieron tres”, explicó Rodríguez tras el partido, señalando los momentos que terminaron inclinando la balanza a favor de la escuadra sudamericana de cara al Mundial.

El futbolista también aseguró que el cuerpo técnico y los jugadores realizarán un análisis detallado del encuentro para corregir los aspectos que quedaron expuestos. “Tendremos que sentarnos para ver lo que hicimos mal para mejorar de cara a los próximos partidos porque creo que será muy importante. Me quedo con el primer tiempo del equipo, lo estábamos haciendo muy bien”, añadió el atacante canalero.

Rodríguez fue más allá y señaló uno de los puntos que considera fundamentales para que Panamá pueda competir con mayores garantías en el Mundial 2026. “Si queremos aspirar a algo más, debemos cuidar la portería, tratar de que no nos metan tantos goles, mejorar esa salida, porque cuando presionábamos ellos la tiraban arriba”, comentó, dejando claro que la solidez defensiva será una de las prioridades en la preparación mundialista.

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Además, el jugador reveló que antes del encuentro existió un mensaje claro dentro del vestuario: jugar sin temor pese al prestigio del rival. Esa mentalidad permitió que Panamá mostrara personalidad durante varios tramos del partido. Ahora, con la experiencia adquirida ante Brasil, el grupo buscará dar ese paso adicional que le permita encontrar su mejor versión antes de afrontar el enorme desafío de enfrentarse a Ghana, Croacia e Inglaterra en la próxima Copa del Mundo.

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