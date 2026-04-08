Kenay Myrie confirma el salto que cambiaría su futuro en Europa y Saprissa lo celebra: “Una de las 5 grandes ligas”

Kenay Myrie, la joven promesa del fútbol de Costa Rica, está dando sus primeros pasos en Europa. Llegó al Copenhague durante el último mercado de fichajes y poco a poco va dando pasos en su formación.

Tiene apenas 19 años y el club danés lo sabe. Por eso lo lleva de a poco. Igualmente, su progreso avanza. De hecho ya estuvo nominado entre los mejores jugadores sub 21 de la liga y en la institución apuestan a su crecimiento.

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Tanto que él mismo se pone metas altísimas en el mediano plazo y no tiene miedo en decirlo: el interés está en las 5 grandes ligas de Europa a poco de haber dejado Saprissa.

El gran salto al que apunta Kenay Myrie en Europa

En las últimas horas, el lateral derecho le dio una entrevista a Teletica en la que habló de todo: desde su adaptación hasta sus planes a futuro. Y ahí fue donde hizo una confesión. “Acá el proceso y la visión que tienen hacia mí de parte del club –y yo obviamente también la tengo–, es convertirme en un gran lateral, hacer todo de la mejor manera en la liga para poder dar un salto”, aseguró el tico.

“Si Dios lo permite, quiero ir a una de las cinco grandes ligas, que esa es mi aspiración y mi meta, y sobre todo mantenerme, pero de momento, acá en Copenhague estoy trabajando y estoy muy feliz, sé que estoy en el club más grande y quiero hacer todo sumamente bien y de la mejor manera”, aseguró Myrie.

El ex Saprissa ya se adapta al fútbol de Europa. (Copenhague)

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Cómo lo preparan en Dinamarca para su futuro: el ritmo europeo

Si bien Myrie habló de todo, desde su pasado en Saprissa hasta de La Sele, se explayó bastante en la preparación que viene llevando en Europa desde que llegó. “En la parte física he evolucionado bastante, llegué aquí tal vez un poquito bajo a más muscular, y ha aumentado un montón”, reconoció el jugador.

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“Siento que estos meses que llevo acá me han servido para aprender eso, la importancia del dormir bien, del alimentarme bien, siento que lo más importante y lo que más he aprendido es la alimentación, me he aprendido a cuidar más, a comer más saludable, pero en la parte física del gimnasio es otra cosa”, explicó Myrie.

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“Y también la verdad siento que he ido ganando ritmo, el ritmo europeo que llaman, porque yo acá cuando no juego con el primer equipo, juego con la reserva, cuando no juego con la reserva voy al primer equipo y así he estado, no me he mantenido sin ritmo, siempre he estado haciendo algo, llevo dos partidos en reserva y súper bien, y en primer equipo también, entonces ahí voy”, detalló.

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En síntesis