Adiós a Saprissa: Mauricio Villalobos ya conoce el equipo de Costa Rica en el que jugará el Clausura 2026

Mauricio Villalobos le pone fin a su ciclo en Saprissa y ya tiene todo listo para reforzar a un rival directo de los morados.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Mauricio Villalobos se despide de Saprissa.
Mauricio Villalobos se despide de Saprissa.

El ciclo de Mauricio Villalobos en el Deportivo Saprissa, que comenzó con grandes expectativas bajo la dirección de Paulo Wanchope, terminará siendo breve y con sabor amargo.

Desde el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado, el extremo de 26 años —cuyo pase pertenece a Santa Ana— fue perdiendo protagonismo hasta desaparecer de las convocatorias, una decisión que gran parte de la afición aún no logra comprender.

Jugó en Saprissa e hizo historia en Costa Rica, pero una tragedia familiar y el alcohol casi lo destruyen: “Tuve una depresión”

Villalobos refuerza a un rival directo

Finalmente, ocurrirá lo que muchos en Tibás temían. Villalobos rescindirá su contrato de préstamo con el club que lo formó y se convertirá en refuerzo de un rival directo para el Torneo Clausura 2026.

Así lo confirmó el periodista Kevin Jiménez este jueves por la noche: “Mauricio Villalobos será nuevo jugador de Liberia, están en detalles finales para su fichaje”, anunció a través de las redes sociales.

Además, el especialista en fichajes detalló el mecanismo que destrabó la operación: “Santa Ana hará uso de la cláusula para finiquitar el préstamo con Saprissa tras los pocos minutos que tuvo este campeonato. El jugador se unirá a los liberianos”.

Sus números con el Monstruo

Luego de un inicio prometedor, Mauricio Villalobos se despedirá de Saprissa dejando estadísticas modestas. Disputó 12 partidos oficiales, marcó un gol y no registró asistencias.

“Impago de salarios”: Saprissa enfrenta la demanda que golpea a la directiva en plena salida de Juan Carlos Rojas

Con Vladimir Quesada como entrenador, fue titular en apenas dos encuentros, estuvo en el banquillo en seis partidos, ingresando solo una vez (justamente ante Liberia) y quedó fuera de la convocatoria en cuatro ocasiones.

