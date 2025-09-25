Se fue mal de Saprissa, otro equipo de Costa Rica le abrió las puertas y ahora entró en un Top 5 del mundo en su posición

La historia de Kevin Briceño ha sido de altibajos, polémicas y mucha resiliencia. El portero costarricense salió en 2020 de Deportivo Saprissa en medio de un episodio doloroso y controvertido, que él mismo ventiló públicamente en sus redes sociales.

“Yo sabía más o menos cómo venía la situación mía en Saprissa. Sí fue inesperada la salida porque yo estaba con el tema de la lesión (…) me dieron un alta médica influenciada para que pudieran tomar la decisión de sacarme del equipo. El doctor Esteban Campos me dio de alta, pero cuando fui al INS el médico que me operó me dijo que no estaba bien”, el duro mensaje de Briceño en su momento, asegurando que el club lo dejó ir en condiciones que no fueron justas.

El Saprissa salió a desmentir esas acusaciones, pero la relación quedó rota y Briceño se marchó por la puerta trasera del equipo más ganador de Costa Rica. Tras esa salida amarga recaló en Jicaral, donde poco a poco recuperó la confianza y la forma.

Finalmente, en 2021 encontró en Cartaginés la estabilidad deportiva que tanto necesitaba y hoy se ha convertido en uno de los pilares del equipo brumoso. Su rendimiento en el Apertura 2025 lo ha llevado a codearse con los mejores del planeta.

¿Cuál es el ranking que integra Kevin Briceño por su desempeño?

Según un prestigioso ranking internacional de CIES, Briceño es actualmente el 4º portero del mundo con mejor relación de tiros recibidos por gol encajado. En esa lista únicamente lo superan Mateusz Lis, del Göztepe SK de Turquía; Daniel Prieto, de Alianza Atlético en Perú; y el reconocido portugués Diogo Costa, figura del Porto.

El ranking donde se destaca Kevin Briceño. (Foto: CIES)

Para un guardameta que vivió momentos de incertidumbre y que se fue en malos términos de Saprissa, este presente representa una reivindicación total. Cartaginés le abrió las puertas y Briceño respondió con actuaciones de élite que hoy lo ponen en el radar internacional.

El tiempo dirá hasta dónde llegará el guardameta limonense, pero lo cierto es que de haber salido por la ventana del “Monstruo”, ahora se ha ganado un lugar entre los mejores arqueros del mundo en su categoría estadística.