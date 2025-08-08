Pedro Troglio impacta a Olimpia revelando el salario que gana en Banfield y la respuesta que más le duele a Motagua

Pedro Antonio Troglio siempre será un nombre que esté ligado al fútbol de Honduras, el entrenador que ahora está en Banfield se acordó de varias cositas en una entrevista.

El entrenador comenzó por responder a Rodrigo Auzmendi, un jugador con pasado en Motagua y que llevó a Argentina por su propia recomendación.

En su llegada, el menor de losAuzmendi, en una entrevista con ESPN, habló de su relación con Pedro y le tiró un recado entre risas, que la última final se la había ganado.

Ante esto, Pedro Troglio decidió responderle y dejó un recado que no gustará mucho a la gente de Motagua. Eso sí, aseguró que su relación con Rodrigo es muy buena.

“Ahí lo escuché que dijo que me había ganado, pero se olvida de las finales que le gané yo. Se acuerda de una que me ganó, se olvida de todas las demás. Se quedó con la última nada más, tiene memoria corta. Seguimos charlando, seguimos comentando los partidos de Olimpia y Motagua. Me tocó mirar Motagua con Independiente de Panamá, y después miro a Olimpia siempre; uno está al tanto del fútbol hondureño, el otro día me vi Juticalpa-Platense. Uno sigue ligado al fútbol hondureño sobre todo porque uno la pasó bien y, además, para seguir conociendo los jugadores, planteles y el fútbol en sí”, fue lo que dijo Troglio en una entrevista con La Prensa.

¿Cuánto gana de salario en Banfield con respecto a lo que recibia en Olimpia?

Entre otras cosas que habló, Pedro Troglio fue consultado por el salario que gana en Banfield e hizo una comparación con lo que ganaba en Olimpia.

“Del primer contrato de Olimpia a hoy más o menos un 50 por ciento más y del último contrato de Olimpia un 30-35 por ciento más. Más o menos eso”, fue respuesta.

De acuerdo a la información del Diario La Prensa, el técnico argentino tiene como salario mensual L563 mil lempiras hondureños (21,517 dólares), lo que no se especifica es en que año de contrato.

Troglio es feliz en Argentina y busca sacar a Banfield de la incómoda situación en la que se encuentra en la Superliga Argentina.