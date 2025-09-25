Saprissa conmovido: el pedido de ayuda de un asistente de Vladimir Quesada que emociona a todos en Tibás

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento emotivo fuera de las canchas, luego de que Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir Quesada, recurriera a sus redes sociales para pedir ayuda por un amigo cercano que enfrenta serios problemas de salud.

Se trata de Juan Pablo Mangiarotti, camarógrafo y editor audiovisual que desde hace años colabora de manera desinteresada en campañas solidarias impulsadas por Herrera y en las que participan exfutbolistas y artistas. Ahora, es él quien necesita apoyo, pues requiere con urgencia un trasplante de cadera.

El pedido de Marco Herrera

Herrera explicó que Mangiarotti sufre un desgaste severo en la cadera, lo que le dificulta cada vez más caminar y lo obliga a apoyarse en un bastón para poder realizar su trabajo de pie. “Él es quien siempre edita los videos de las campañas sin pedir nada a cambio. Nos enteramos de su situación porque un amigo lo vio y nos contó. Nunca dijo nada, porque siempre se ha dedicado a ayudar a otros”, comentó el exjugador.

El asistente recordó que ya han organizado recolectas similares bajo la campaña “7 mil a ₡1.000”, con las que han ayudado a figuras como Martín Scott, de TV Mejenga, y al recordado Tipi Rogers, además de varios niños y niñas que han necesitado intervenciones médicas.

“El objetivo ahora es reunir el dinero necesario para cubrir la operación de Juan Pablo. Sabemos que es costosa, pero estamos convencidos de que, con la solidaridad de la gente, podremos lograrlo”, añadió el asistente de Vladimir Quesada, conmoviendo al entorno saprissista y a toda la afición que sigue de cerca estas iniciativas.

Las donaciones se pueden realizar vía Sinpe Móvil al número 8892-2174, a nombre de Juan Pablo Mangiarotti. En Tibás y más allá, el llamado a la solidaridad ya comienza a mover corazones.