Saprissa fue humillado por Alajuelense y Vladimir Quesada lanzó el mensaje que nadie puede creer en Tibás: “Estoy muy contento”

La noche del sábado fue otra velada para el olvido en La Cueva para los aficionados del Deportivo Saprissa. Más de cuatro años de invicto en el clásico nacional ante Liga Deportiva Alajuelense llegaron a su fin, y los tibaseños se fueron con las manos vacías tras presenciar una derrota que parece reflejar la crisis que atraviesa el Monstruo.

El equipo dirigido por Vladimir Quesada llegaba con el agua al cuello tras la bochornosa eliminación de la Copa Centroamericana frente al Motagua de Honduras, y esa tensión se vio reflejada en su desempeño.

Saprissa mostró una versión opaca y desconectada, que por momentos fue sometida porun rival que necesitó solo un lindo gol de Anthony Hernández para llevarse los tres puntos y dejar a La Cueva sumida en una sinfonía de silbidos.

“No puedo reclamar nada”

Al finalizar el encuentro, Quesada no quiso alejarse de su tradicional discurso optimista y de agradecimiento hacia sus jugadores. Sin embargo, su mensaje, destinado a calmar las aguas, probablemente solo servirá para aumentar la frustración de los seguidores morados.

Es que el entrenador aseguró estar muy conforme con la actitud de sus jugadores en los últimos partidos: “Lo que puedo decir es que en estos tres partidos yo he visto una gran actitud de cada uno de los muchachos para enfrentar los partidos. A ninguno tengo que reclamarle nada en cuanto esfuerzo. Después somos seres humanos y todos fallamos, eso lo hablaremos en privado. En actitud no puedo reclamar nada.”

Vladimir Quesada se mostró conforme con la actitud del equipo (FUTV).

Aunque estas palabras marcaron un innegable contraste con la decepción general, el técnico no dudó en recalcar su satisfacción con la entrega de su plantilla. “Estoy muy contento con la actitud que cada uno de los muchachos ha presentado. Tenemos material humano para salir de este momento tan difícil y para revertir todos esos aspectos negativos. Sé que lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho“, sentenció.

Un mensaje directo para la afición

De todos modos, Quesada también aseguró comprender el sentir de la afición, la cual no dudó en expresar su descontento a lo largo del partido: “Entendemos increíblemente a la gente, porque nosotros somos los primeros que estamos golpeados y desilusionados, porque creíamos que la semana iba a ser diferente“, afirmó.

“Estamos haciendo un autoanálisis, esperanzados de alguna manera, a pesar de que los resultados no han acompañado, por la actitud de los muchachos en el terreno de juego. Eso no puede cambiar“, concluyó el DT, ya preparado para encarar una nueva semana con la necesidad urgente de levantarse tras una seguidilla de golpes demoledores.