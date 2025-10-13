La Federación Costarricense de Fútbol tiene la misión de encontrar un nuevo cuerpo técnico. La Sele femenina se encuentra sin entrenador, después de la salida de Beni Rubido, quien dejó de pertenecer a su cargo tras renunciar a menos de un mes para el inicio de las Eliminatorias.

La Selección de Costa Rica aún sigue sin un director técnico. En noviembre, comenzará su camino al Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil. Ante la urgencia de anunciar un nombre, analizan tres propuestas más que interesantes para el futuro.

Según la información del periodista Ferlín Fuentes, Ignacio Hierro será quien designe un “nuevo cuerpo técnico con una consigna clara: apuntar alto“. El director deportivo mexicano sigue de cerca, casualmente, a tres técnicos que están o estuvieron en México.

Además, el periodista mencionado destacó que la Fedefútbol “apunta a un perfil con trayectoria, resultados comprobables y visión global“. De todas maneras, debe hacerlo con urgencia debido al poco tiempo que queda para el primer cruce por Eliminatorias de Concacaf.

Las tres opciones que analiza la Fedefútbol para la Selección de Costa Rica femenina

Eva Espejo Pinzón es una de las que se perfila para asumir la dirección técnica. Fue la primera mujer en conquistar la Liga MX Femenil en 2021. Lo hizo en las Rayadas del Monterrey. En 2022, fue reconocida como la cuarta mejor entrenadora del fútbol femenino.

Además, aparecen otras opciones de gran experiencia como el español Óscar Fernández. Comandó al Atlético de Madrid Femenino y ahora entrena a las Bravas de Ciudad Juárez en la Liga MX Femenil.

La otra posibilidad es la de la brasileña Lindsay Camila, primera entrenadora en levantar la Copa Libertadores Femenina. Fue en 2021 con Ferroviária. En la actualidad, es la entrenadora del Al-Ittihad de Arabia Saudita.